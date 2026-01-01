SSC Police Driver Answer Key 2025: दिल्ली पुलिस ड्राइवर आंसर-की जारी, इस दिन तक दर्ज करें ऑब्जेक्शन

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से दिल्ली पुलिस ड्राइवर परीक्षा के लिए आंसर-की जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आंसर-की की मदद से अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर सकते हैं। आंसर-की एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

SSC Police Driver Answer Key 2025 : ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की एसएससी की ओर से आंसर-की जारी कर दी गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से आसंर-की डाउनलोड करके अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।

आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।

पर जाकर विजिट करें। अब वेबसाइट के होमपेज पर आंसर-की सेक्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद 'SSC Delhi Police Driver Answer Key 2025' लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।

लॉगिन डिटेल्स को भरने के बाद आसंर-की आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। इस दिन तक आपत्ति दर्ज करने का मौका एसएससी की ओर से आंसर-की जारी कर दी गई है। ऐसे में उम्म्मीदवार अब आंसर-की डाउनलोड करने के बाद अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। अगर उम्मीदवार किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वे एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 03 जनवरी, 2026 तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को ऑब्जेक्शन फीस का भुगतान भी करना होगा।