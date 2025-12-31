NIACL AO Mains Result 2025: एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वे अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) मुख्य परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट www.newindia.co.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है।

ऐसे डाउनलोड करें मुख्य परीक्षा का रिजल्ट एनआईएसीएल की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां रिजल्ट डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

रिजल्ट देखन व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.newindia.co.in पर जाकर विजिट करें।

अब वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद 'NIACL AO Mains Result 2025' लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। रिजल्ट जारी होने के बाद जो उम्मीदवार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। अब वे जल्द ही इंटरव्यू में शामिल हो सकेंगे। हालांकि इंटरव्यू से संबंधित फिलहाल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे साक्षात्कार तिथि से संबंधित समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें।