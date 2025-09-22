Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SSC MTS Exam Date 2025: एसएससी एमटीएस, हवलदार भर्ती के लिए नई एग्जाम डेट जल्द होगी घोषित

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 12:16 PM (IST)

    एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती परीक्षा का आयोजन 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक किया जाना था जो अपने तय समय से स्टार्ट नहीं हो सकी है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अब एग्जाम की नई डेट्स की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। एग्जाम डेट से पहले उम्मीदवारों के लिए सिटी स्लिप एवं एडमिट कार्ड जारी किये जायेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    SSC MTS Exam Date 2025 जल्द होंगी घोषित।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) एवं हवलदार पदों के लिए भर्ती परीक्षा 20 सितंबर से 24 अक्टूबर 2025 तक आयोजित की जानी थी। लेकिन किसी कारणवश तय समय से इस परीक्षा की शुरुआत नहीं हो सकी है। ऐसे में इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नई एग्जाम डेट्स का इंतजार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसएससी की ओर से जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती से संबंधित डिटेल साझा की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कब आयोजित हो सकती है परीक्षा

    एसएससी की ओर से अब इस भर्ती परीक्षा का आयोजन अक्टूबर/ नवंबर 2025 में करवाया जा सकता है। एग्जाम डेट से 7 से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थियों के लिए एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दी जाएगी जिससे वे अपने परीक्षा शहर की डिटेल हासिल कर सकेंगे। एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 3 या 4 दिन पूर्व ऑनलाइन जारी किये जायेंगे। किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाक या अन्य माध्यम से नहीं भेजे जायेंगे।

    एडमिट कार्ड एवं एग्जाम सिटी स्लिप इन स्टेप्स से कर पाएंगे डाउनलोड

    • एसएससी एमटीएस एग्जाम सिटी स्लिप/ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर सिटी इंटीमेशन स्लिप/ एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद आपको मांगी गई डिटेल (रजिस्ट्रेशन नंबर/ रोल नंबर/ डेट ऑफ बर्थ) आदि दर्ज करके सबमिट करना होगा।
    • जानकारी सबमिट होते ही आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे।

    एग्जाम पैटर्न

    एसएससी की ओर से एमटीएस हवलदार परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) माध्यम में आयोजित की जाएगी। पेपर 1 में न्यूमेरिकल एवं मैथमेटिकल एबिलिटी से 20 प्रश्न एवं रीजनिंग एबिलिटी एवं प्रॉब्लम सॉल्विंग विषय से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी अलावा पेपर 2 में उम्मीदवारों से जनरल अवेयरनेस से 25 प्रश्न एवं इंग्लिश लैंग्वेज एवं कॉम्प्रिहेंसन से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों ही पेपर्स को हल करने के लिए उम्मीदवारों को 45 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा।

    इस भर्ती के माध्यम से मल्टी टास्किंग स्टाफ एवं हवलदार के कुल कुल 8021 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए अभ्यर्थियों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।

    यह भी पढ़ें- BSSC Stenographer Vacancy 2025: इंटर पास युवाओं के पास सरकारी नौकरी का मौका, बिहार स्टेनो भर्ती के लिए आवेदन 25 सितंबर से