SSC MTS Exam 2025: कब जारी होगा नया एग्जाम शेड्यूल, यहां देखें एमटीएस परीक्षा की पूरी डिटेल्स
एसएससी की ओर से SSC MTS Exam 2025 नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था वे जल्द ही नई परीक्षा तिथियों के साथ-साथ एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे। एसएससी एमटीएस परीक्षा दो सेशन में आयोजित कराई जाएगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से एमटीएस और हवलदार की परीक्षा 20 सितंबर से 24 अक्टूबर, 2025 के बीच आयोजित कराई जानी थी। लेकिन परीक्षा से संबंधित एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, उन्हें अब परीक्षा की नई तिथियों और एडमिट कार्ड का इंतजार है। एसएससी की ओर से एमटीएस और हवलदार परीक्षा की तिथियों की आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जा सकती है। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 8,021 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें एमटीएस के कुल 6,810 पद और हवलदार के कुल 1,211 पद शामिल है।
जल्द जारी होगा एग्जाम शेड्यूल और एडमिट कार्ड
एसएससी की ओर से आयोजित होने वाली 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच परीक्षा अभी तक शुरू नहीं हुई है। लेकिन एसएससी की ओर से परीक्षा की नई तारीख और परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करते रहें।
परीक्षा पैटर्न
परीक्षा का आयोजन दो सेशन में किया जाएगा। दोनों पेपर एक ही दिन आयोजित कराए जाएंगे। सेशन-1 में उम्मीदवारों से संख्यात्मक और गणितीय योग्यता और तर्क क्षमता और समस्या-समाधान विषय से 60-60 अंकों के 20-20 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा, सेशन-2 में उम्मीदवारों से सामान्य जागरूकता और अंग्रेजी विषय से 75-75 अंकों के 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे।
ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड
एसएससी की ओर से तारीखों का ऐलान करने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।
- अब एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद आप इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।
यह भी पढ़ें: बिहार ऑफिस अटेंडेंट भर्ती के लिए आज है फॉर्म भरने की लास्ट डेट, 10वीं पास युवा तुरंत कर लें अप्लाई
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।