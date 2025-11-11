Language
    SSC: एसएससी जेई एवं सीपीओ पेपर-1 एग्जाम शेड्यूल जारी, इन डेट्स में होगी परीक्षा

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:45 AM (IST)

    स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एसएससी जेई एवं दिल्ली पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम डेट की घोषणा कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जेई पदों के लिए परीक्षा 3 से 6 दिसंबर तक एवं सीपीओ पेपर 1 का आयोजन 9 से 12 दिसंबर 2025 तक करवाया जायेगा।

    SSC JE and CPO Paper 1 exam date

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से जूनियर इंजीनियर (JE) एवं दिल्ली पुलिस एसआई भर्ती (SSC CPO) भर्ती पेपर 1 के लिए एग्जाम शेड्यूल की घोषणा कर दी गई है। एसएससी की ओर से परीक्षा तिथियों की जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर नोटिफिकेशन साझा कर दी गई है। अभ्यर्थी डेट्स को ध्यान में रखकर परीक्षा की तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन डेट्स में होगा एग्जाम

    एसएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेपर 1 एग्जाम का आयोजन इन डेट्स में करवाया जायेगा-
    जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल) एग्जामिनेशन 2025 (Paper-I): 3 से 6 दिसंबर 2025
    सब-इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2025 (Paper-I): 9 से 12 दिसंबर 2025

    इन डेट्स परीक्षा शहर एवं डेट का स्वयं कर सकते हैं चुनाव

    कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से एक नई सुविधा (SSC Self Slot Booking) स्टार्ट की गई है जिसके तहत अभ्यर्थी स्वयं ही एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in लॉग इन डिटेल दर्ज करके खुद ही परीक्षा शहर एवं परीक्षा की डेट का चुनाव कर सकते हैं। एसएससी जेई भर्ती के लिए सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन 10 से 13 नवंबर 2025 तक और एसएससी दिल्ली पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती के लिए सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन 17 से 21 नवंबर 2025 तक किया जा सकता है।

    एग्जाम सिटी स्लिप एवं एडमिट कार्ड कब होंगे उपलब्ध?

    एसएससी की ओर से एग्जाम सिटी स्लिप परीक्षा तिथि से 10 दिन पूर्व जारी कर दी जाएगी जिससे उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर एवं तिथि की डिटेल हासिल करके पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकते हैं।
    एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व जारी किये जायेंगे। सभी अभ्यर्थी एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर लॉग इन डिटेल दर्ज करके ही प्राप्त कर सकेंगे, ऑफलाइन या डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होंगे।

    भर्ती विवरण

    एसएससी की ओर से सीपीओ भर्ती के जरिये कुल 3073 पदों पर और एसएससी जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती के माध्यम से कुल 1340 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

