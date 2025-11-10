Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SSC Self Slot Booking: स्वयं चुन सकते हैं एग्जाम सिटी एवं डेट, एसएससी जेई एवं दिल्ली पुलिस एसआई भर्ती के लिए सुविधा उपलब्ध

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 12:40 PM (IST)

    एसएससी की ओर से जेई भर्ती के लिए सेल्फ स्लॉट बुकिंग के लिए विंडो ओपन कर दी गई जो 13 नवंबर तक खुली रहेगी। इसके अलावा एसएससी सीपीओ भर्ती के लिए सेल्फ स्लॉट बुकिंग विंडो 17 से 21 नवंबर तक ओपन की जाएगी। अभ्यर्थी इससे स्वयं ही परीक्षा शहर एवं एग्जाम डेट का चुनाव कर सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    SSC Self Slot Booking: यहां से चुने परीक्षा की तिथि एवं शहर।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से एक नई सुविधा (SSC Self Slot Booking) स्टार्ट की गई है जिसके तहत अभ्यर्थी स्वयं ही एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in लॉग इन डिटेल दर्ज करके खुद ही परीक्षा शहर एवं परीक्षा की डेट का चुनाव कर सकते हैं। एसएससी की ओर से अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन भर्तियों की परीक्षा के लिए किया जा सकता है चुनाव

    एसएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर जूनियर इंजीनियर (JE) एवं दिल्ली पुलिस एसआई भर्ती के लिए परीक्षा शहर एवं एग्जाम डेट चुनने का विकल्प दिया गया है।

    इन डेट्स में किया जा सकता है सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन

    • एसएससी जेई भर्ती के लिए सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन की तिथि: 10 से 13 नवंबर 2025
    • एसएससी दिल्ली पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती के लिए सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन की तिथि: 17 से 21 नवंबर 2025

    सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन करने का तरीका

    सबसे पहले एसएससी पोर्टल में लॉग इन करें और उसके बाद आवेदन के समय जिन 3 शहरों के लिए उन्होंने विकल्प चुना था, उनके आधार पर उन्हें उन शहरों में विभिन्न तिथियों और शिफ्टों में स्लॉट की उपलब्धता दिखाई जाएगी। उम्मीदवार इसमें से उपलब्ध तिथि पर अपनी पसंद के अनुसार किसी शहर में एक विशिष्ट शिफ्ट का चुनाव कर सकते हैं।

    SSC Self Slot Booking Wondow Link 

    SSC Self Slot Booking 2025

    भर्ती विवरण

    एसएससी की ओर से सीपीओ भर्ती के जरिये कुल 3073 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से दिल्ली पुलिस एसआई (पुरुष) के 142, एसआई (महिला) के 70, Sub-Inspector (GD) in CAPFs के पुरुष अभ्यर्थियों को के लिए 2651 एवं महिला कैंडिडेट्स के लिए 210 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसके अलावा एसएससी जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती के माध्यम से कुल 1340 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- UP Home Guard Bharti 2025: यूपी पुलिस होम गार्ड भर्ती के लिए OTR रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, चेक करें आवेदन से जुड़ी पूरी डिटेल