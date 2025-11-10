SSC Self Slot Booking: स्वयं चुन सकते हैं एग्जाम सिटी एवं डेट, एसएससी जेई एवं दिल्ली पुलिस एसआई भर्ती के लिए सुविधा उपलब्ध

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से एक नई सुविधा (SSC Self Slot Booking) स्टार्ट की गई है जिसके तहत अभ्यर्थी स्वयं ही एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in लॉग इन डिटेल दर्ज करके खुद ही परीक्षा शहर एवं परीक्षा की डेट का चुनाव कर सकते हैं। एसएससी की ओर से अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

इन भर्तियों की परीक्षा के लिए किया जा सकता है चुनाव एसएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर जूनियर इंजीनियर (JE) एवं दिल्ली पुलिस एसआई भर्ती के लिए परीक्षा शहर एवं एग्जाम डेट चुनने का विकल्प दिया गया है। इन डेट्स में किया जा सकता है सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन एसएससी जेई भर्ती के लिए सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन की तिथि: 10 से 13 नवंबर 2025

एसएससी दिल्ली पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती के लिए सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन की तिथि: 17 से 21 नवंबर 2025 सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन करने का तरीका सबसे पहले एसएससी पोर्टल में लॉग इन करें और उसके बाद आवेदन के समय जिन 3 शहरों के लिए उन्होंने विकल्प चुना था, उनके आधार पर उन्हें उन शहरों में विभिन्न तिथियों और शिफ्टों में स्लॉट की उपलब्धता दिखाई जाएगी। उम्मीदवार इसमें से उपलब्ध तिथि पर अपनी पसंद के अनुसार किसी शहर में एक विशिष्ट शिफ्ट का चुनाव कर सकते हैं।