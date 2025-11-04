SSC GD Medical Admit Card 2025 Link: एसएससी कॉन्स्टेबल जीडी मेडिकल टेस्ट एडमिट कार्ड जारी, यहां दिए लिंक से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीआरपीएफ की ओर से एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती मेडिकल टेस्ट (DME) प्रक्रिया के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो भी अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट (PET/ PST) में सफल हुए हैं वे CRPF की वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी तय तिथि एवं समय पर निर्धारित केंद्र पर मेडिकल टेस्ट के लिए उपस्थिति दर्ज करवाएं। मेडिकली फिट घोषित होने पर ही आपको रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

126736 अभ्यर्थी पीईटी/ पीएसटी में हुए थे सफल आपको बता दें कि SSC GD फिजिकल टेस्ट में कुल 126736 अभ्यर्थी सफल हुए थे जिसमें से 13073+21* महिला अभ्यर्थी और 113311+331* पुरुष अभ्यर्थी हैं। 45 अभ्यर्थी टेम्प्रेरी अनफिट पाए गए हैं। आपको बता दें कि पीईटी/ पीएसटी में कुल 394121 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए थे जिसमें से 40213 महिला एवं 353908 पुरुष अभ्यर्थी थे। PET/ PST में शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स में से 13293 महिला अभ्यर्थी और 121469 अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए, इस प्रकार से दोनों को मिलाकर कुल 259359 उम्मीदवार प्रिजेंट रहे। जो अभ्यर्थी पीईटी पीएसटी में सफल हुए हैं एडमिट कार्ड केवल उन्हीं को जारी किये गए हैं।

एडमिट कार्ड कैसे करें डाउनलोड एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल मेडिकल एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ एवं दिया गया कोड हल करके सर्च बटन पर क्लिक करना होगा।

अब आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें। SSC GD Medical Admit Card 2025 Download Link