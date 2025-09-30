SSC GD Constable 2026: एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल के लिए तैयारियां कर दें तेज, आवेदन नवंबर माह से होंगे स्टार्ट

एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 के लिए नवंबर माह नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थी इस भर्ती में सफल होने के लिए अभी से अपनी तैयारियों को स्टार्ट कर दें। कॉन्स्टेबल जीडी पदों पर केवल 10th पास अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे। पद इत्यादि की डिटेल नोटिफिकेशन के साथ साझा की जाएगी।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से कॉन्स्टेबल जीडी भर्ती 2026 के लिए संभावित आवेदन डेट्स को नोटिफिकेशन जारी कर घोषित कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक SSC GD Constable पदों पर आवेदन नवंबर 2025 माह से स्टार्ट कर दिए जायेंगे। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे अपनी तैयारियों को स्टार्ट कर दें ताकी आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करके सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा कर पाएं।

जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती में कौन ले सकेगा भाग एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थियों का मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 10वीं/ मैट्रिक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 23 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एसटी/ एससी वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को 5 वर्ष एवं ओबीसी कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु में 3 वर्ष तक छूट दी जाएगी।

शारीरिक मापदंड इस भर्ती में शामिल होने के लिए पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 170 cms और महिला उम्मीदवारों की ऊंचाई 157 cms होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग/ क्षेत्र से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी गई है। वर्ग के अनुसार लंबाई एवं चेस्ट माप की डिटेल नीचे इमेज से चेक कर सकते हैं।

कैसे होगा चयन एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल पदों पर चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले लिखित परीक्षा में भाग लेना होगा। रिटेन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन माध्यम में होगा जिसमें कुल 80 सवाल पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए 1 घंटा यानी 60 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा। प्रश्न पत्र में जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग, जनरल नॉलेज एवं जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और हिंदी/ अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक विषय से 20 प्रश्न पूछे जायेंगे।