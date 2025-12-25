Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SSC CPO Answer Key 2025: एसएससी सीपीओ पेपर 1 आंसर की जारी, 27 दिसंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का रहेगा मौका

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 10:15 AM (IST)

    एसएससी की ओर सीपीओ टियर 1 आंसर की जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी लॉग इन डिटेल दर्ज करके डाउनलोड कर सकते हैं। किसी उत्तर से संतुष्ट न होने पर 2 ...और पढ़ें

    Hero Image

    SSC CPO Answer Key 2025

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस एसआई, CAPFs पेपर 1 आंसर की (SSC CPO Answer Key) जारी कर दी गई है। जिन भी अभ्यर्थियों ने इस भर्ती परीक्षा में भाग लिया था वे तुरंत ही एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की एवं रिस्पॉन्स शीट द्वारा अभ्यर्थी अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान करके अंकों का अनुमान लगा सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    27 दिसंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका

    उत्तर कुंजी एवं रिस्पॉन्स शीट से प्रश्न उत्तरों के मिलान के दौरान अगर कोई अभ्यर्थी उसमें दिए किसी आंसर से संतुष्ट नहीं है तो वे 17 दिसंबर 2025 शाम 6 बजे तक उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए 50 रुपये प्रति प्रश्न के हिसाब से भुगतान करना होगा। आपकी आपत्ति का निराकरण विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया जायेगा और अगर आपका दावा सही पाया जायेगा तो उसके लिए अंक प्रदान किये जायेंगे।

    इन स्टेप्स से डाउनलोड करें आंसर की

    • एसएससी सीपीओ आंसर की 2025 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
    • वेबसाइट के होम पेज पर लॉग इन पर क्लिक करें।
    • रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एवं कैप्चा कोड दर्ज करके Login बटन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद उत्तर कुंजी स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर लें।

    SSC CPO Paper 1 Answer Key 2025 Link

    SSC CPO Answer Key

    भर्ती विवरण

    एसएससी की ओर से यह भर्ती कुल 3073 पदों पर निकाली गयी है। इसमें से दिल्ली पुलिस एसआई (पुरुष) के 142, एसआई (महिला) के 70, Sub-Inspector (GD) in CAPFs के पुरुष अभ्यर्थियों को के लिए 2651 एवं महिला कैंडिडेट्स के लिए 210 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें - SSC GD Constable 2026: कॉन्स्टेबल जीडी भर्ती के लिए तुरंत कर लें अप्लाई, एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दी डिटेल