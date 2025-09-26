Spaced Repetition Technique: चीजों को लंबे समय तक याद रखने के लिए कारगर है स्पेस्ड रिपीटिशन टेक्निक

अगर आपको भी चीजों को ज्यादा समय तक याद रखने में परेशानी होती हैं तो आप स्पेस्ड रिपीटिशन टेक्निक का उपयोग कर सकते है। इस टेक्निक की मदद से चीजों को लंबे वक्त तक याद रखने और अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। इसे और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए आप फ्लैशकार्ड का उपयोग भी कर सकते हैं।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: क्या आपको भी चीजों को लंबे वक्त तक याद रखने में परेशानी होती हैं या पढ़ी हुई चीजें जल्दी समझ नहीं आती है। या किताब बंद करते ही आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने जो कुछ भी अभी पढ़ा है वे सब अब आप भूल रहे हैं। अगर आप भी पढ़ाई करते वक्त इन सभी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो आपके लिए स्पेस्ड रिपीटेशन (Spaced Repetition Technique) कारगर हो सकती है। जी हां इस टेक्निक की मदद से पढ़ी हुई चीजों को लंबे समय तक याद रखना बेहद ही आसान है। साथ ही यह परीक्षा के दौरान रिवीजन को आसान बनाने में भी मदद करती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आज इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप एक छात्र या पेशेवर हैं, तो आप चीजों को लंबे समय तक याद रखने के लिए इस टेक्निक का उपयोग कैसे कर सकते हैं। स्पेस्ड रिपीटिशन क्या है स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक रट्टा मारने के बिल्कुल विपरीत है। इस टेक्निक के जरिये आप बार-बार किसी भी चीज को दोहराते हैं, जिससे आपको तथ्यों, आंकड़ों, अवधारणाओं आदि को लंबे समय तक याद रखने में आसानी होती है। इस टेक्निक के जरिये जब आप बार-बार किसी भी चीज को दोहराते हैं, तो उसे भूलने की संभावना कम हो जाती है और आप किसी भी अवधारणा के असल मायनों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं।

कैसे करें अप्लाई चीजों को याद रखने के लिए इस टेक्निक को अप्लाई करना बेहद ही आसान है। यहां कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, जो स्पेस्ड रिपीटिशन टेक्निक की मदद से आपको अपनी पढ़ाई को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगी।