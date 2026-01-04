School Winter Vacation: यूपी में ठंड के चलते इस 15 जनवरी तक स्कूल रहेंगे बंद, राजस्थान पंजाब में इस डेट तक रहेंगी छुट्टियां

Language
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 09:45 AM (IST)

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ ही घना कोहरा देखने को मिल रहा है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से स्कूलों की छुट्टियों को एक्सटेंड कर दिया गया है। राज्य में अब नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके अलावा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के लिए 5 जनवरी तक विद्यालय बंद रहेंगे। इस निर्णय के बाद राज्य के आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड समेत सभी बोर्ड से संबंधित स्कूलों में छुट्टी रहेगी। कोई स्कूल अगर इसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ नियम उल्लंघन के चलते कार्रवाई की जाएगी।

    पंजाब में 8 जनवरी तक रहेगा विंटर वेकेशन

    यूपी के अलावा पंजाब में 8 जनवरी तक स्कूलों में विंटर वेकेशन का एलान किया गया है। बढ़ती सर्दी को देखते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने छुट्टियों को 1 जनवरी से 8 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला किया है।

    राजस्थान में इस डेट तक बंद रहेंगे स्कूल

    राजस्थान में शीतलहर के चलते 5 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। जयपुर में जिला कलेक्टर ने 2 जनवरी से 10 जनवरी तक आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टियों की घोषणा की है। राजस्थान के अलावा कश्मीर घाटी में सभी प्री-प्राइमरी कक्षाओं में 26 नवंबर से 28 फरवरी 2026 तक, 1 से 8वीं क्लास तक की सभी क्लास 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक व 9 से 12 तक के लिए 11 दिसंबर से शुरू होंगी और 22 फरवरी 2026 को खत्म होंगी।

