SBI SCO Recruitment 2025: स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एक्सटेंड, इन स्टेप्स से करें अप्लाई
एसबीआई की ओर से SCO के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस भ ...और पढ़ें
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: एसीआई में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की नौकरी करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल जो उम्मीदवार एसबीआई में बतौर स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। उनके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब उम्मीदवार एससीओ के पदों पर 05 जनवरी, 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें, आवेदन करने की लास्ट डेट को अब 05 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।
शैक्षणिक योग्यता
स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।
आयु-सीमा
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20, 23 और 26 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, अधिकतम आयु 35 और 42 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही, उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।
ऐसे करें एससीओ के पदों पर अप्लाई
एसबीआई में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अप्लाई कर सकते हैं।
- स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर करियर सेक्शन पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद SBI SCO registration link पर क्लिक करें।
- अब व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।
- इसके बाद निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इतनी देनी होगी एप्लीकेशन फीस
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 750 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट दी गई है।
