SBI SCO Recruitment 2025: स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एक्सटेंड, इन स्टेप्स से करें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: एसीआई में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की नौकरी करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल जो उम्मीदवार एसबीआई में बतौर स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। उनके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब उम्मीदवार एससीओ के पदों पर 05 जनवरी, 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें, आवेदन करने की लास्ट डेट को अब 05 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।

शैक्षणिक योग्यता स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। आयु-सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20, 23 और 26 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, अधिकतम आयु 35 और 42 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही, उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।