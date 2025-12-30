RSSB REET Mains Exam Date 2025: आरईईटी मेंस परीक्षा के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से (RSSB REET Mains 2025) परीक्षा के लिए परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने प्राथमिक और उच्च शिक्षक की भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था। अब वे आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा के जरिये प्राथमिक शिक्षक के कुल 5636 पदों पर भर्ती और उच्च शिक्षक के कुल 2123 पदों पर भर्ती की जाएगी।

इस दिन से शुरू होगी परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए परीक्षा का आयोजन 17, 18, 19 और 20 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। यह परीक्षा एक शिफ्ट में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। इसके अलावा, 19 और 20 जनवरी, 2026 को परीक्षा दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5.30 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

कब जारी होगा एडमिट कार्ड आरएसएसबी की ओर से प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक की परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in अवश्य विजिट करते रहें।

परीक्षा पैटर्न इस परीक्षा में उम्मीदवारों से 300 अंकों के 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट निर्धारित की गई है। परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी।