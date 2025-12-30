Language
    UGC NET Admit Card Download: 2 जनवरी की परीक्षा के लिए यूजीसी नेट एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 11:00 AM (IST)

    एनटीए की ओर से 31 दिसंबर एवं 2 जनवरी की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अन्य डेट्स के एग्जाम के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी होंगे। एग् ...और पढ़ें

    UGC NET admit card link

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से 31 जनवरी के साथ ही अब 2 जनवरी की परीक्षा के लिए यूजीसी नेट एडमिट कार्ड (UGC NET Admit Card) जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने दिसंबर सेशन की परीक्षा के लिए आवेदन किया था वे अपना प्रवेश पत्र एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य डेट्स के लिए हॉल टिकट जल्द ही जारी कर दिए जायेंगे।

    कब होगी परीक्षा

    राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा यूजीसी नेट दिसंबर सेशन की परीक्षा देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 31 दिसंबर, 2, 3, 5, 6 एवं 7 जनवरी 2026 आयोजित की जाएगी। एग्जाम प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित होगा। पहली शिफ्ट का एग्जाम सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा अपरान्ह 3 से शाम 6 बजे तक संपन्न होगी।

    एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका

    • यूजीसी नेट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर LATEST NEWS में Admit Card for UGC-NET December 2025 (scheduled to be held on 31st Dec 2025 & 02nd Jan 2026) is LIVE! पर क्लिक करें।
    • अब Candidate Login में एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एवं दिया गया सिक्योरिटी पिन दर्ज करके Login बटन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।

    UGC NET Admit Card Dec 2025 Link

    UGC NET Admit Card

    एडमिट कार्ड है मतत्वपूर्ण दस्तावेज

    परीक्षा में भाग लेने जा रहे अभ्यर्थी एडमिट कार्ड की प्रति एवं एक वैलिड पहचान पत्र जैसे- आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि अनिवार्य रूप से केंद्र पर साथ लेकर जाएं, बिना प्रवेश पत्र पहचान पत्र के आपको परीक्षा हॉल में नहीं घुसने दिया जाएगा।

    मुख्य एग्जाम गाइडलाइंस

    • अभ्यर्थी एग्जाम डे पर सैनिटाइजर और पानी की ट्रांसपैरेंट बोतल ले जा सकते हैं।
    • कैंडिडेट्स एग्जाम हॉल में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट न लेकर जाएं।
    • उम्मीदवार अपनी पासपोर्ट फोटो को भी अपने साथ लेकर जाएं ताकि वेरिफिकेशन के समय आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।
    • अपने साथ एडमिट कार्ड के अलावा नकल संबंधी किसी भी प्रकार के कागजात साथ लेकर न जाएं।
    • समय का विशेष ध्यान रखें, परीक्षा समय से 1 घंटे पूर्व केंद्र पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

