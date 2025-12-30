UGC NET Admit Card Download: 2 जनवरी की परीक्षा के लिए यूजीसी नेट एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से 31 जनवरी के साथ ही अब 2 जनवरी की परीक्षा के लिए यूजीसी नेट एडमिट कार्ड (UGC NET Admit Card) जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने दिसंबर सेशन की परीक्षा के लिए आवेदन किया था वे अपना प्रवेश पत्र एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य डेट्स के लिए हॉल टिकट जल्द ही जारी कर दिए जायेंगे।

कब होगी परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा यूजीसी नेट दिसंबर सेशन की परीक्षा देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 31 दिसंबर, 2, 3, 5, 6 एवं 7 जनवरी 2026 आयोजित की जाएगी। एग्जाम प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित होगा। पहली शिफ्ट का एग्जाम सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा अपरान्ह 3 से शाम 6 बजे तक संपन्न होगी।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका यूजीसी नेट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर LATEST NEWS में Admit Card for UGC-NET December 2025 (scheduled to be held on 31st Dec 2025 & 02nd Jan 2026) is LIVE! पर क्लिक करें।

अब Candidate Login में एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एवं दिया गया सिक्योरिटी पिन दर्ज करके Login बटन पर क्लिक करें।

इसके बाद प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। UGC NET Admit Card Dec 2025 Link