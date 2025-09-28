RRB NTPC UG Result 2025: आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद, डायरेक्ट लिंक rrbcdg.gov.in पर होगा एक्टिव
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। सीबीटी 1 एग्जाम में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही 2nd स्टेज की परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। इस भर्ती के माध्यम से कुल 3693 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट भर्ती परीक्षा 7 अगस्त से 9 सितंबर 2025 तक देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। एग्जाम संपन्न होने के बाद 16 सितंबर को इस परीक्षा के लिए आंसर की जारी की गई थी जिस पर 20 सितंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया है। अब इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो कभी भी खत्म हो सकता है।
रिजल्ट की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से फाइनल आंसर की को ध्यान में रखकर ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर की जाएगी। जो अभ्यर्थी 1st स्टेज की परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे वे सीबीटी 2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।
रिजल्ट चेक करने की स्टेप्स
- आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट रिजल्ट जारी होते ही अभ्यर्थियों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद पीडीएफ स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा।
- अब आप इसे डाउनलोड करके इसमें रोल नंबर चेक कर सकेंगे।
रिजल्ट के साथ कटऑफ भी होगा जारी
नतीजे जारी होने के साथ ही आरआरबी की ओर से कैटेगरी वाइज कटऑफ भी जारी किया जायेगा। तय कटऑफ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। पदों के सापेक्ष दूसरे चरण की परीक्षा के लिए 15 गुणा अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
2nd स्टेज एग्जाम पैटर्न
सीबीटी 2 एग्जाम में अभ्यर्थियों से बहुविकल्पीय प्रकार के 120 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र में जनरल अवेयरनेस से 50 सवाल, मैथमेटिक्स से 35 सवाल और जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग विषय से 35 प्रश्न पूछे जायेंगे। पेपर हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 90 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा।
परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने पर अभ्यर्थियों को 1 अंक किया जायेगा। इस एग्जाम में माइनस मार्किंग का प्रावधान भी है। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक की कटौती होगी। ऐसे में जिस प्रश्न का उत्तर आपको न मालूम हो उस पर तुक्का लगाने से बचें।
भर्ती विवरण
आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट भर्ती के माध्यम से कुल 3693 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क के लिए 2022 पद, लेखा क्लर्क सह टाइपिस्ट के लिए 361 पद, कनिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट के लिए 990 पद, रेल क्लर्क किए लिए 72 पद, पीडब्ल्यूबीडी (संशोधित रिक्तियां) के लिए 248 पद आरक्षित हैं।
