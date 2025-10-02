Language
    RRB NTPC: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट एग्जाम सिटी स्लिप कल हो सकती है जारी, एडमिट कार्ड इस डेट में होंगे उपलब्ध

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 06:09 PM (IST)

    आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 एग्जाम का आयोजन 13 अक्टूबर को करवाया जायेगा जिसके लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप कल जारी की जा सकती है। आवेदनकर्ताओं के लिए एडमिट कार्ड 9 या 10 अक्टूबर को उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। इस भर्ती के जरिये कुल 8383 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

    rrb ntpc graduate city intimation कल हो सकती है जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन लेवल सीबीटी 2 एग्जाम के लिए सिटी स्लिप कल यानी 3 अक्टूबर को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाई जा सकती है। RRB NTPC Exam City Intimation Slip के माध्यम से अभ्यर्थी अपने परीक्षा शहर की डिटेल हासिल करके यात्रा की पूर्व तैयारी कर सकेंगे। सिटी स्लिप ऑनलाइन माध्यम से आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जारी की जाएगी जहां से आप लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे प्राप्त कर सकेंगे।

    इन डेट्स में होगा सीबीटी 2 एग्जाम

    आरआरबी की ऑफ साझा की गई डिटेल के मुताबिक इस भर्ती के लिए दूसरे चरण की परीक्षा 13 अक्टूबर 2025 को देशभर परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा।

    इन स्टेप्स से डाउनलोड कर सकेंगे एग्जाम सिटी स्लिप

    • आरआरबी एग्जाम सिटी स्लिप 2025 डाउनलोड करने के लिए आवेदनकर्ताओं को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको Login क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद आपको लॉग इन क्रेडेंशियल (एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर/ पासवर्ड) दर्ज करके सबमिट करना होगा।
    • अब स्क्रीन पर एग्जाम सिटी स्लिप ओपन हो जाएगी
    • इसके बाद आप इसे डाउनलोड करके अपने परीक्षा शहर की डिटेल हासिल कर सकते हैं।

    एडमिट कार्ड इस डेट होंगे जारी

    आरआरबी की ओर से सीबीटी 2 एग्जाम में भाग लेने के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व जारी किये जायेंगे। ऐसे में अनुमान है कि 9 या 10 अक्टूबर को हॉल टिकट डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in से ही डाउनलोड करना होगा। पर्सनल रूप से किसी को भी एडमिट कार्ड नहीं भेजे जायेंगे।

    एग्जाम पैटर्न

    आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 एग्जाम में उम्मीदवारों से कुल 120 प्रश्न पूछे जायेंगे। पेपर में जनरल अवेयरनेस विषय से 50 सवाल, मैथमेटिक्स विषय से 35 प्रश्न, जनरल इंटेलिजेंस एन्ड रीजनिंग विषय से 35 सवाल पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए उम्मीदवारों को 90 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा। अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

