RRB NTPC 2025: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी-2 एग्जाम 13 अक्टूबर को, एडमिट कार्ड, सिटी स्लिप पर ये है अपडेट
आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 एग्जाम का आयोजन 13 अक्टूबर 2025 को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप परीक्षा तिथि से 10 दिन पूर्व एवं एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व जारी किये जायेंगे। सिटी स्लिप एडमिट कार्ड लिंक rrbcdg.gov.in पर उपलब्ध करवाया जायेगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी हो चुका है। जो भी अभ्यर्थी पहले चरण की परीक्षा में सफल हुए हैं उनको CBT-2 एग्जाम में भाग लेना होगा। आरआरबी की ऑफ साझा की गई डिटेल के मुताबिक इस भर्ती के लिए दूसरे चरण की परीक्षा 13 अक्टूबर 2025 को देशभर परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा।
एग्जाम सिटी स्लिप 3 अक्टूबर को होगी जारी
आरआरबी की ओर से जारी की गई नोटिस के मुताबिक सीबीटी 2 एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप परीक्षा तिथि से 10 दिन पूर्व जारी की जाएगी। ऐसे में सिटी स्लिप 3 अक्टूबर 2025 को जारी की जा सकती है। सिटी स्लिप द्वारा अभ्यर्थी अपने परीक्षा शहर की डिटेल हासिल कर सकेंगे और पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकेंगे।
एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पूर्व होंगे उपलब्ध
आरआरबी की ओर से दूसरे चरण के लिए क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व यानी कि 9 या 10 अक्टूबर को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in से ही डाउनलोड कर सकेंगे। पर्सनल रूप से किसी को भी एडमिट कार्ड नहीं भेजे जायेंगे।
सीबीटी 2 एग्जाम के लिए कटऑफ
आरआरबी की ओर से सीबीटी 2 एग्जाम के लिए कटऑफ कैटेगरी वाइज अलग-अलग निर्धारित की गया है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम एवं पीडब्ल्यूबीडी कटऑफ निम्नलिखित है-
सीबीटी-2 एग्जाम पैटर्न
आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 एग्जाम में उम्मीदवारों से कुल 120 प्रश्न पूछे जायेंगे। पेपर में जनरल अवेयरनेस विषय से 50 सवाल, मैथमेटिक्स विषय से 35 प्रश्न, जनरल इंटेलिजेंस एन्ड रीजनिंग विषय से 35 सवाल पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए उम्मीदवारों को 90 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा। अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
भर्ती विवरण
इस भर्ती के माध्यम से आरआरबी नॉन- टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (ग्रेजुएट) के कुल 8383 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पदानुसार पदों की संख्या निम्नलिखित है-
- मुख्य वाणिज्य सह टिकट पर्यवेक्षक: 1736 पद
- स्टेशन मास्टर: 994 पद
- मालगाड़ी प्रबंधक: 3144 पद
- कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक: 1507 पद
- वरिष्ठ लिपिक सह टंकक: 732 पद
- दिव्यांगजन (PwBD) संशोधित रिक्तियां: 270 पद
