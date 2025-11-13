RRB Group D Exam: रेलवे ग्रुप डी एग्जाम पर कोर्ट का फैसला, 10वीं पास परीक्षा के लिए पास, क्या एग्जाम डेट में होगा बदलाव?

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आरआरबी ग्रुप दी भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट आई है। इस भर्ती के लिए कोर्ट में चल रहे केस को लेकर कोर्ट से फैसला सुना दिया है जिसके बाद अब परीक्षा आयोजित करवाने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरक (CAT) की ओर से दिए गए निर्णय के अनुसार अब 10th पास अभ्यर्थी भी इस भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

क्या था मामला आपको बता दें कि इस भर्ती (RRB Group D Bharti 2025) के लिए पात्रता में बदलाव किया गया था। पहले इस भर्ती के लिए 10th के साथ ITI पास होना जरूरी था लेकिन बाद में इसे केवल 10वीं या आईटीआई पास कर दिया गया। इसी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर गई थी कि शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मुख्य अधिसूचना में पात्रता में बदलाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज करते हुए 10वीं पास को भी परीक्षा के लिए योग्य बताया है।

एग्जाम डेट में बदलाव संभव आपको बता दें कि आरआरबी की ओर से इस भर्ती के लिए सीबीटी एग्जाम का आयोजन 17 नवंबर से दिसंबर 2025 के अंत तक करवाया जाना था। इसके लिए अभ्यर्थियों की सिटी स्लिप 7 या 8 नवंबर को वहीं एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पूर्व जारी किये जाने थे। अभी तक सिटी स्लिप न आने के चलते अब तय तिथियों पर परीक्षा शुरू होने की संभावना नहीं है। ऐसे में परीक्षा की तिथियों में बदलाव संभव है। हालांकि, अभी तक विभाग की ओर से परीक्षा तिथि के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है, जैसे ही जानकारी साझा की जाएगी यहां पर डिटेल अपडेट कर दी जाएगी।

32 हजार से अधिक पदों के लिए आयोजित होगी परीक्षा आपको बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से कुल 32438 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। भर्ती के लिए चयन लिखित परीक्षा एवं फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जायेगा। CBT एग्जाम में उम्मीदवारों से बहुविकल्पीय प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र में गणित विषय से 30 प्रश्न, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क से 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न और सामान्य जागरूकता से 15 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 90 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा।

प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जायेगा वहीं प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। आंसर न देने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

फिजिकल टेस्ट के लिए पात्रता जो अभ्यर्थी सीबीटी एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करेंगे वे फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालीफाई होंगे। फिजिकल टेस्ट में पुरुष अभ्यर्थियों को 35 किलोग्राम वजन लेकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में पूरी करनी होगी। इसके अलावा 1000 मीटर की दूरी दौड़ के रूप में 4 मिनट 15 सेकेंड में पूरी करनी होगी।