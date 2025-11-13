RRB Group D Admit Card 2025: आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 4 स्टेप्स में कर सकेंगे डाउनलोड, जानें कब होंगे जारी

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से ग्रुप D लेवल 1 भर्ती सीबीटी परीक्षा की शुरुआत 17 नवंबर से की जानी है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व जारी किये जाने हैं। ऐसे में अनुमान है कि आज या कल में आरआरबी की ओर से एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं।

RRB Group D hall ticket download के लिए ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर उपलब्ध करवाए जायेंगे जहां से आप लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे।

32438 पदों के लिए आयोजित होगी परीक्षा आपको बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से कुल 32438 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं जिसके लिए परीक्षा 17 नवंबर से शुरू होकर दिसंबर 2025 के अंत तक संपन्न करवाई जाएगी। जो उम्मीदवार सीबीटी एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे उनको फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालीफाई माना जायेगा।