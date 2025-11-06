RRB Group D Exam City 2025: रेलवे ग्रुप डी एग्जाम सिटी स्लिप कब और कहां कर सकेंगे डाउनलोड, चेक करें डिटेल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से ग्रुप D भर्ती परीक्षा 17 नवंबर से स्टार्ट होगी। एग्जाम में शामिल होने के लिए आरआरबी की ओर से सिटी इंटीमेशन स्लिप परीक्षा तिथि से 10 दिन पूर्व जारी की जानी है। ऐसे में उम्मीद है कि कल या 8 नवंबर को विभाग की ओर से सिटी स्लिप जारी कर दी जाएगी। एग्जाम सिटी स्लिप ऑनलाइन माध्यम से आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जारी होगी जहां से अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज कर इसे डाउनलोड कर सकेंगे और अपने परीक्षा शहर की जानकारी हासिल कर पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पूर्व होंगे जारी सभी आवेदनकर्ताओं के बता दें कि एग्जाम सिटी स्लिप का उपयोग केवल परीक्षा शहर की जानकारी हासिल करने के लिए होगा, इसका प्रयोग एडमिट कार्ड के रूप में नहीं किया जा सकता है। RRB Group D Admit Card 2025 परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व जारी किये जायेंगे।