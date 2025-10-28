Language
    RRB Group D Admit Card 2025: रेलवे ग्रुप डी सिटी स्लिप एवं एडमिट कार्ड इन डेट्स में होंगे उपलब्ध, परीक्षा 17 नवंबर से

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 05:16 PM (IST)

    आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 17 से दिसंबर माह तक आयोजित होगा। एग्जाम के लिए आवेदनकर्ताओं की सिटी स्लिप परीक्षा तिथि से 10 दिन पूर्व एवं एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 4 दिन पूर्व डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। इस भर्ती के माध्यम से कुल 32438 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

    Hero Image

    RRB Group D Admit Card 2025 जल्द होंगे जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से ग्रुप D भर्ती परीक्षा 17 नवंबर से स्टार्ट होगी। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अब सिटी इंटीमेशन स्लिप एवं एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार है ताकी वे एग्जाम की पूर्व तैयारी कर सकें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरआरबी की ओर से सिटी स्लिप परीक्षा तिथि से 10 दिन पूर्व एवं एडमिट कार्ड 4 दिन पूर्व जारी किये जायेंगे। ऐसे में अनुमान की सिटी स्लिप 7 या 8 नवंबर को एवं एडमिट कार्ड 13 या 14 नवंबर को जारी किये जा सकते हैं।

    परीक्षा इन डेट्स में होगी संपन्न

    आरआरबी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा का आयोजन 17 नवंबर से लेकर दिसंबर 2025 के अंत तक किया जायेगा। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में संपन्न होगी।

    सिटी स्लिप, एडमिट कार्ड कैसे कर सकेंगे डाउनलोड

    • आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड/ सिटी स्लिप जारी होते ही अभ्यर्थियों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको एडमिट कार्ड/ सिटी इंटीमेशन स्लिप के लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद पंजीकरण संख्या/ Registration Number, उपयोगकर्ता पासवर्ड/ User Password (Date of Birth) एवं दिया गया कैप्चा भरकर लॉग इन बटन पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें।
    RRB Group D Exam Date 2025 notice

    ग्रुप डी सीबीटी एग्जाम पैटर्न

    आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) माध्यम में होगी जिसमें बहुविकल्पीय प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र में गणित विषय से 30 प्रश्न, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क से 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न और सामान्य जागरूकता से 15 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 90 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा।

    प्रत्येक सही उत्तर के लिए अभ्यर्थियों को 1 अंक दिया जायेगा वहीं प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। आंसर न देने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

