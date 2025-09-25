Language
    RPSC AE Pre Admit Card 2025: असिस्टेंट इंजीनियर प्री परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां rpsc.rajasthan.gov.in से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 12:04 PM (IST)

    आरपीएससी की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर प्री परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें इस परीक्षा के माध्यम से कुल 1014 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

    RPSC AE Pre Admit Card 2025: यहां देखें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर प्री परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से असिस्टेंट इंजीनियर के कुल 1014 योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

    RPSC AE Pre Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड 

    असिस्टेंट इंजीनियर प्री परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर “RPSC Assistant Engineer (AE) Pre Admit Card 2025” लिंक पर क्लिक करें।
    • अब निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करें
    • लॉगिन करने के लिए आपकी स्क्रीन पर एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।
    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। 

    इस दिन होगी परीक्षा

    आरपीएससी की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 28 से 30 सितंबर, 2025 तक आयोजित कराई जाएगी। इसके अलावा, परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा वाले दिन निर्धारित समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें। साथ ही अपने साथ एडमिट कार्ड व आवश्यक आईडी को भी जरूर साथ लेकर जाएं। अन्यथा बगैर एडमिट कार्ड के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 

