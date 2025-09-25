Language
    IBPS Clerk Admit Card 2025: आईबीपीएस क्लर्क एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध, परीक्षा इन डेट्स में होगी आयोजित

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 11:07 AM (IST)

    आईबीपीएस की ओर क्लर्क प्रीलिम एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड (IBPS Clerk Admit Card Download) के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। जिन भी अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था वे तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा 4 एवं 5 अक्टूबर को आयोजित होगी।

    IBPS Clerk Admit Card 2025 यहां से करें डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से क्लार्क (CRP CSA-XV) भर्ती प्रीलिम एग्जाम के लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अभ्यर्थी तुरंत ही IBPS Clerk Hall Ticket आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी। कॉल लेटर डाउनलोड करने की लास्ट डेट 5 अक्टूबर निर्धारित है।

    इन डेट्स में होगा एग्जाम

    आईबीपीएस की ओर से क्लर्क (Customer Service Associate) भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 4 एवं 5 सितंबर 2025 को करवाया जाना है।

    एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • आईबीपीएस क्लर्क एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाना है।
    • वेबसाइट के होम पेज पर एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करना है।
    • इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर/ रोल नंबर एवं पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ एवं दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद Login बटन पर क्लिक करना है।
    • अब स्क्रीन पर प्रवेश पत्र ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।

    IBPS Clerk Admit Card 2025 Download Link

    प्रीलिम एग्जाम पैटर्न

    इस भर्ती परीक्षा में भाग लेने जा रहे उम्मीदवारों से प्रीलिम एग्जाम में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। पेपर में सवाल इंग्लिश लैंग्वेज से 30, न्यूमेरिकल अबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी से 35-35 सवाल पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 1 घंटे का समय प्रदान किया जायेगा।

    प्रत्येक सही उत्तर देने पर अभ्यर्थियों को 1 अंक दिया जायेगा। ध्यान रखें कि एग्जाम में माइनस मार्किंग एक प्रावधान भी है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जाएगी। 

    जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे वे मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किये जायेंगे। इस भर्ती के माध्यम से देशभर के विभिन्न राज्यों में कुल 10277 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

