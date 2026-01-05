Language
    REET Mains Admit Card 2026: राजस्थान रीट मेंस एडमिट कार्ड जल्द होंगे जारी, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 05:11 PM (IST)

    राजस्थान रीट मेंस एग्जाम के लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड जल्द ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन ही प्रवेश पत्र प्राप्त ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    REET Mains Admit Card download

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से रीट मेंस (RSSB REET Mains 2025) परीक्षा का आयोजन 17 से 20 फरवरी 2026 तक करवाया जायेगा। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अब एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक REET Mains Admit Card 5 से 10 जनवरी के बीच प्रवेश पत्र कभी भी उपलब्ध करवाए जा सकते हैं।

    कहां और कैसे कर सकेंगे डाउनलोड

    आरएसएसबी की ओर से एडमिट कार्ड का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवाया जायेगा, जिसे अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके ऑनलाइन ही डाउनलोड कर पाएंगे। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जायेंगे।

    हॉल टिकट डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • राजस्थान रीट मेंस एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
    • होम पेज पर एडमिट कार्ड बटन पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब लॉग इन डिटेल दर्ज करके सबमिट करनी होगी।
    • एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिसे अब डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।

    परीक्षा तिथि एवं शिफ्ट टाइमिंग

    आरएसएसबी की ओर से जारी किये गए टाइम टेबल के मुताबिक रीट मेंस एग्जाम का आयोजन 17, 18, 19 और 20 जनवरी 2026 को राज्य में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित होगी। पहली पाली की परीक्षा के लिए टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक रहेगी वहीं दूसरी पाली की परीक्षा के लिए टाइमिंग अपरान्ह 3 बजे से लेकर शाम 5.30 बजे तक रहेगी।

    rssb new

    परीक्षा पैटर्न

    इस परीक्षा में उम्मीदवारों से बहुविकल्पीय प्रकार के 150 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र के लिए पूर्णांक 300 अंकों के लिए रहेगा अर्थात प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक प्रदान किये जायेंगे। इस परीक्षा में माइनस मार्किंग का प्रावधान भी रखा गया है, प्रत्येक गलत उत्तर देने पर एक-तिहाई अंक की कटौती की जाएगी।

