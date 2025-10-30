Rajasthan VDO Admit Card 2025 Link:आरएसएसबी वीडीओ भर्ती एडमिट कार्ड आज होंगे जारी, यहां दिए लिंक से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से राज्य में ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज यानी 30 अक्टूबर को कभी भी डाउनलोड के लिए जारी किये जा सकते हैं। सभी आवेदनकर्ताओं के RSSB VDO Admit Card 2025 ऑनलाइन माध्यम से आरएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर या SSO ID पर लॉगइन करके डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र जारी होते ही इस पेज पर भी डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दिया जायेगा जिस पर क्लिक करके सीधे हॉल टिकट प्राप्त किया जा सकेगा।

परीक्षा की तिथि एवं समय आरएसएसबी की ओर से ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 2 नवंबर 2025 को करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेकर अपरान्ह 2 बजे तक रहेगी। सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रति एवं एक वैलिड ओरिजिनल फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं।