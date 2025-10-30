Language
    Rajasthan VDO Admit Card 2025 Link:आरएसएसबी वीडीओ भर्ती एडमिट कार्ड आज होंगे जारी, यहां दिए लिंक से कर सकेंगे डाउनलोड

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 12:09 PM (IST)

    आरएसएसबी की ओर से ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (Rajasthan VDO Admit Card 2025) आज डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र जारी होते ही ऑफिशियल वेबसाइट, SSO ID के साथ ही इस पेज पर दिए लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे।

    RSSB Rajasthan VDO Admit Card 2025 आज होंगे जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से राज्य में ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज यानी 30 अक्टूबर को कभी भी डाउनलोड के लिए जारी किये जा सकते हैं। सभी आवेदनकर्ताओं के RSSB VDO Admit Card 2025 ऑनलाइन माध्यम से आरएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर या SSO ID पर लॉगइन करके डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र जारी होते ही इस पेज पर भी डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दिया जायेगा जिस पर क्लिक करके सीधे हॉल टिकट प्राप्त किया जा सकेगा।

    परीक्षा की तिथि एवं समय

    आरएसएसबी की ओर से ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 2 नवंबर 2025 को करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेकर अपरान्ह 2 बजे तक रहेगी। सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रति एवं एक वैलिड ओरिजिनल फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं।

    एडमिट कार्ड इन स्टेप्स से कर पाएंगे डाउनलोड

    • राजस्थान वीडीओ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
    • इसके बाद एडमिट कार्ड बटन पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपको एडमिट कार्ड के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • एप्लीकेशन नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके सबमिट करना होगा।
    • अब आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।
    Rajasthan VDO Admit Card

    एग्जाम पैटर्न

    राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों से बहुविकल्पीय प्रकार के 160 प्रश्न पूछे जायेंगे। पेपर के लिए पूर्णांक 200 अंक होगा। प्रश्न पत्र में सवाल भाषा ज्ञान (सामान्य हिन्दी, अंग्रेजी), गणित, सामान्य ज्ञान, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ मे कृषि व आर्थिक संसाधन, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति एवं बेसिक कंप्यूटर विषयों से पूछे जायेंगे।
    अभ्यर्थी ध्यान रखें कि इस परीक्षा में माइनस मार्किंग का प्रावधान भी रखा गया है, इसलिए जिस प्रश्न का उत्तर न पता हो उसपर तुक्का लगाने से बचें। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक की कटौती की जाएगी।

