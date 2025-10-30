RSSB 4th Grade Exam: राजस्थान ग्रेड-4 एग्जाम आंसर की एवं मास्टर प्रश्न पत्र जारी, इन डेट्स में आपत्ति दर्ज करने का रहेगा मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती सीधी भर्ती 2024 परीक्षा का आयोजन 19, 20 एवं 21 सितंबर 2025 को राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद अब RSSB की ओर से सभी शिफ्ट एवं सेट के अनुसार मास्टर प्रश्न पत्र एवं प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है।

इस एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवार तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके पेपर एवं आंसर की डाउनलोड करके प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें