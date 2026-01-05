Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    PPC 2026: परीक्षा पे चर्चा के लिए करीब 3.54 करोड़ रजिस्ट्रेशन दर्ज, बना नया रिकॉर्ड, 11 जनवरी है आवेदन की लास्ट डेट

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:57 AM (IST)

    परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए अब तक करीब 3.54 करोड़ आवेदन प्राप्त हो चुके हैं जो 4 करोड़ से ऊपर जाने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    Pariksha Pe Charcha 2026

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के लिए स्टूडेंट्स के साथ ही टीचर्स और पेरेंट्स में भारी क्रेज देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब इस कार्यक्रम में नया रिकॉर्ड कायम किया है। पिछले संस्करण में परीक्षा पे चर्चा के लिए 3.53 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। इसके चलते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा इसे मान्यता दी गई थी। लेकिन इस बार अभी तक करीब 3.54 करोड़ रजिस्ट्रेशन दर्ज हो चुके हैं जिसके चलते नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है।

    4 करोड़ से ऊपर आ सकते हैं आवेदन

    परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 11 जनवरी 2026 निर्धारित है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार 4 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो सकते हैं। अगर आपने भी अब तक इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया है तो तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या डिजिलॉकर के माध्यम से किया जा सकता है।

    आवेदन की स्टेप्स

    • रीक्षा पे चर्चा 2026 रजिस्ट्रेशन करने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर Participate Now पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपकी अपनी कैटेगरी के अनुसार- Student (Self Participation), Student (Participation through Teacher login), Teacher, Parent का चुनाव कर उसके नीचे क्लिक टू पार्टिसिपेट पर क्लिक करें।
    • अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर/ ईमेल आईडी दर्ज करके पंजीकरण करें।
    • इसके बाद अन्य डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

    रजिस्ट्रेशन का डाटा

    परीक्षा पे चर्चा के लिए अब तक 3,53,77,198 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करने वालों में से स्टूडेंट्स की संख्या 3,28,87,120 टीचर्स की संख्या 20,37,921 और पेरेंट्स की संख्या 4,52,157 है। रजिस्ट्रेशन की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है।

    यह भी पढ़ें- नई स्किल्स सीखने के लिए बच्चे इन प्लेटफॉर्म का कर सकते हैं उपयोग, एजुकेशन, साइंस, आर्ट व कोडिंग में करेगा मदद 