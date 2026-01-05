PPC 2026: परीक्षा पे चर्चा के लिए करीब 3.54 करोड़ रजिस्ट्रेशन दर्ज, बना नया रिकॉर्ड, 11 जनवरी है आवेदन की लास्ट डेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के लिए स्टूडेंट्स के साथ ही टीचर्स और पेरेंट्स में भारी क्रेज देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब इस कार्यक्रम में नया रिकॉर्ड कायम किया है। पिछले संस्करण में परीक्षा पे चर्चा के लिए 3.53 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। इसके चलते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा इसे मान्यता दी गई थी। लेकिन इस बार अभी तक करीब 3.54 करोड़ रजिस्ट्रेशन दर्ज हो चुके हैं जिसके चलते नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है।

4 करोड़ से ऊपर आ सकते हैं आवेदन परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 11 जनवरी 2026 निर्धारित है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार 4 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो सकते हैं। अगर आपने भी अब तक इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया है तो तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या डिजिलॉकर के माध्यम से किया जा सकता है।