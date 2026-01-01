NTA CUET PG 2026: सीयूईटी पीजी में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट नजदीक, मार्च में होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: जो उम्मीदवार स्नातकोत्तर कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं। वे (NTA CUET PG 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सीयूईटी पीजी 2026 की परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 14 दिसंबर से शुरू की गई थी। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन नहीं किया है। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें। बता दें, आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जनवरी निर्धारित की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दिन तक करेक्शन करने का मौका उम्मीदवार फॉर्म भरने के बाद अपने फॉर्म में सुधार भी कर सकते हैं। एनटीए की ओर से करेक्शन विंडों 08 से 20 जनवरी, 2026 तक एक्टिव रहेगी। इस दिन होगी परीक्षा एनटीए की ओर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक (NTA CUET PG 2026) परीक्षा का आयोजन मार्च माह में किया जाएगा। यह परीक्षा 90 मिनट के लिए आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में उम्मीदवारों से 75 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए चार अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी।

एप्लीकेशन फीस रजिस्ट्रेशन करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों 1400 रुपये, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों को 1200 रुपये, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 1100 रुपये और दिव्यांग उम्मीदवारों को 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा करना होगा।