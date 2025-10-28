NEET PG Counselling 2025: ऑल इंडिया कोटा की 50 फीसदी सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, रिजर्वेशन पॉलिसी यहां करें चेक
एमसीसी की ओर से नीट पीजी काउंसिलिंग राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन जारी हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। काउंसिलिंग के लिए विस्तृत डेट्स की घोषणा जल्द ही की जाएगी। काउंसिलिंग से जुड़ी अन्य डिटेल इस पेज से चेक कर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीट पीजी राउंड 1 लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किये जा चुके हैं। जिन भी उम्मीदवारों ने नीट पीजी एग्जाम में भाग लिया था वे एमडी/ एमएस/ पीजी डिप्लोमा कोर्स, पोस्ट- एमबीबीएस डीएनबी प्रोग्राम और एनबीईएमएस डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। राउंड 1 काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से किया जा सकता है।
ऑल इंडिया कोटा की 50% सीटों के लिए हो रही काउंसिलिंग
एमसीसी की ओर से नीट पीजी काउंसिलिंग (NEET PG 2025) के माध्यम से ऑल इंडिया कोटा (AIQ) की 50 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिया जायेगा। इसके अलावा बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी (BHU), अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU), ऑल इंडिया कोटा सीट्स of DU/ Central Institutes (VMMC & SJH, ABVIMS & RML, ESIC Basaidarapur) की सीटों पर प्रवेश मिलेगा। इन सबके अतिरिक्त DNB 100% सीट्स और डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100 फीसदी पर प्रवेश मिलेगा।
कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन
नीट पीजी काउंसिलिंग के लिए रिजर्वेशन के आधार पर सीटें निर्धारित हैं। ऑल इंडिया कोटा के तहत एससी के लिए 15 प्रतिशत, एसटी के लिए 7.5 फीसदी, ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी और PwD के लिए 5 फीसदी सीट्स आरक्षित हैं।
नीट पीजी रजिस्ट्रेशन करने की स्टेप्स
- नीट पीजी काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर नीट पीजी काउंसलिंग राउंड-1 लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए मांगी गई जानकारी को दर्ज करके पंजीकरण कर लें।
- रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन फीस का भुगतान करना होगा।
- फीस जमा करने के बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
- अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
जनरल ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए कटऑफ 50 पर्सेंटाइल एवं स्कोर 276, जनरल पीडब्ल्यूबीडी के लिए पर्सेंटाइल 45 एवं स्कोर 255, एससी/ एसटी/ ओबीसी (Including PwBD of SC/ ST/ OBC) के लिए कटऑफ 40 पर्सेंटाइल एवं स्कोर 235 निर्धारित है।
