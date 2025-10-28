NEET PG Counselling 2025 Schedule: नीट पीजी काउंसिलिंग डेट्स घोषित, राउंड-1 के लिए 5 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीट पीजी राउंड 1 काउंसिलिंग के लिए शेडयूल जारी कर दिया गया है। डेट्स की जानकारी एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर पीडीएफ जारी कर साझा की गई है। अधिसूचना के मुताबिक काउंसिलिंग प्रक्रिया कुल 4 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण के लिए रजिस्ट्रेशन 5 नवंबर तक लिए जायेंगे।

एमडी/ एमएस/ पीजी डिप्लोमा कोर्स, पोस्ट- एमबीबीएस डीएनबी प्रोग्राम और एनबीईएमएस डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए अभ्यर्थी तय तिथियों में पंजीकरण कर सकते हैं।