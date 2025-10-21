Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी काउंसिलिंग के लिए यहां से करें रजिस्ट्रेशन, MCC पूरा शेड्यूल जल्द करेगा जारी

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 11:30 AM (IST)

    नीट पीजी राउंड 1 काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन जारी हैं। योग्य अभ्यर्थी एमडी/ एमएस/ पीजी डिप्लोमा कोर्स, पोस्ट- एमबीबीएस डीएनबी प्रोग्राम और एनबीईएमएस डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। सभी चार राउंड के लिए शेड्यूल जल्द ही वेबसाइट पर जारी किया जायेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीट पीजी राउंड 1 काउंसिलिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने नीट पीजी एग्जाम में भाग लिया था वे तुरंत ही एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही सभी उम्मीदवारों को तय समय-सीमा के भीतर च्वाइस फिलिंग और च्वाइस लॉकिंग करना अनिवार्य होगा। रैंक के अनुसार छात्रों को कॉलेज अलॉट कर एमडी, एमएस, पीजी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन प्रदान किया जायेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    काउंसिलिंग शेड्यूल जल्द होगा जारी

    एमसीसी की ओर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं लेकिन अभी तक विस्तृत शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। जल्द ही काउंसिलिंग डेट्स की घोषणा कर दी जाएगी। नीट पीजी काउंसिलिंग कुल चार चरणों (पहले तीन चरण एवं एवं स्ट्रे राउंड) में पूर्ण करवाई जाएगी।

    काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए कटऑफ एवं पर्सेंटाइल

    नीट पीजी काउंसिलिंग के लिए कटऑफ एवं पर्सेंटाइल पहले ही जारी किया जा चुका है। जनरल ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए कटऑफ 50 पर्सेंटाइल एवं स्कोर 276, जनरल पीडब्ल्यूबीडी के लिए पर्सेंटाइल 45 एवं स्कोर 255, एससी/ एसटी/ ओबीसी (Including PwBD of SC/ ST/ OBC) के लिए कटऑफ 40 पर्सेंटाइल एवं स्कोर 235 निर्धारित है।

    कैसे करें रजिस्ट्रेशन

    • नीट पीजी काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर नीट पीजी काउंसलिंग राउंड-1 लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए मांगी गई जानकारी को दर्ज करके पंजीकरण कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन फीस का भुगतान करना होगा।
    • फीस जमा करने के बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
    • अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    NEET PG Registration 2025

    NEET PG Counselling 2025

    काउंसिलिंग के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट्स

    काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध करवाने अनिवार्य होंगे। इसलिए अभ्यर्थी सभी आवश्यक डॉक्युमेंट अभी से तैयार कर लें ताकि काउंसिलिंग के समय आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अलॉटमेंट लेटर, एडमिट कार्ड, रिजल्ट/ रैंक लेटर/ एमबीबीएस/ बीडीएस डिग्री/ सर्टिफिकेट आदि हैं।

    यह भी पढ़ें- RRB NTPC Vacancy 2025: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट, पात्रता, फीस, पद सहित पूरी डिटेल करें चेक