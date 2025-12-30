Mumbai BMC Election 2026: इन चार बड़े राज्यों से भी ज्यादा है बीएमसी का सलाना बजट, देखकर रह जाएंगे दंग

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इस वक्त मुंबई की बीएमसी सीटों पर सभी की नजरे टिकी हुई है। दरअसल महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग की ओर से मुंबई की बीएमसी सहित राज्य के 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव के लिए 'आचार संहिता लागू' को लागू कर दिया गया है। महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 नगर के लिए चुनाव 15 जनवरी, 2026 को शुरू होगा और 16 जनवरी को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।

लेकिन मुंबई की बीएमसी सीट इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें, बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) का सलाना बजट लगभग 74,427 करोड़ रुपये है। यह न केवल प्रदेश का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा नगर निकाय है। यह बजट इतना बड़ा है कि इसके आगे अरुणाचल, गोवा और लद्दाख तक का बजट काफी ज्यादा छोटा है।

महाराष्ट्र में पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाने के लिए इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। इस चुनावी प्रक्रिया में कुल 2,869 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से 227 सीटें बीएमसी की है। ऐसे में बीएमसी का सलाना बजट अन्य राज्य की तुलना में अधिक होने पर यह विषय अभी भी सुर्खियां में बना हुआ। इसलिए आज इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिर बीएमसी का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है। साथ ही किन राज्यों का बजट बीएमसी से छोटा है।

3.48 करोड़ मतदाता 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव के लिए 'आचार संहिता लागू' हो गई है। ऐसे में इस चुनावी प्रक्रिया में लगभग 3.48 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर सकेंगे। इसके साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर निर्धारित है। बता दें, बीएमसी की कुल 227 सीटों में से 128 सीट पर भाजपा चुनाव लड़ेगी, 79 सीटों पर शिवसेना, जबकि अन्य 20 सीटों पर अभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ फैसला लेंगे।

मतदान का समय महाराष्ट्र में 29 निकायों में चुनाव 15 जनवरी, 2026 को होगा। इस दिन मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम लेकर 5:30 बजे तक होगा। इसके साथ ही जो उम्मीदवार शाम 5:30 बजे के बाद भी लाइन में खड़े होंगे, उन्हें एक पर्ची दी जाएगी और वे तय समय-सीमा के भीतर मतदान कर सकेंगे। इसके बाद मतों की गिनती अगले दिन यानी 16 जनवरी से शुरू हो जाएगी।

74,427 करोड़ है, बीएमसी का बजट इस वक्त हर तरह बीएमसी के बजट की चर्चा है। बता दें, इसका वार्षिक बजट कुल 74,427 करोड़ है, जोकि एशिया का सबसे बड़ा बजट है। बीएमसी के बजट की एक खास बात यह भी है कि यह न केवल भारत के अन्य राज्यों बल्कि दुनियाभर के लगभग 50 से ज्यादा देशों की जीडीपी के बजट से अधिक है। बता दें, बीएमसी का चुनाव कुल 227 सीटों पर लड़ा जाएगा।

अरुणाचल राज्य का बजट अरुणाचल प्रदेश सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 39,842.23 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है, जोकि पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। इस बजट के तहत जनता के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर ज्यादा जोर दिया गया है।

त्रिपुरा का बजट साल 2025-26 के लिए त्रिपुरा का बजट लगभग 32,423.44 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इस बजट के तहत कुल 7,903 करोड़ रुपये रोजगार के लिए और 1,885 करोड़ रुपये कृषि के लिए निर्धारित किया गया है।

मणिपुर का बजट 35,103 करोड़ रुपये बात अगर मणिपुर के बजट की जाए तो इसका बजट भी बीएमसी के बजट की तुलना में छोटा है। मणिपुर का बजट लगभग 35,103.90 करोड़ रुपये है। इसमें 500 करोड़ रुपये आकस्मिक निधि और 400 करोड़ रुपये राहत शिविरों के लिए निर्धारित किया गया है।