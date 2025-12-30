CBSE Exam Date 2025: सीबीएसई ग्रुप-ए, बी और सी टियर-1 एग्जाम डेट जारी, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: सीबीएसई ग्रुप-ए, बी और सी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बडी खुशखबरी है। जिन उम्मीदवारों ने सीबीएसई में ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर अप्लाई किया है। अब वे जल्द ही इस भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर भर्ती के लिए टियर-1 परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। उम्मीदवार सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जाकर एग्जाम शेड्यूल देख व डाउनलोड कर सकते हैं।
इस दिन से शुरू होगी परीक्षा
सीबीएसई की ओर से परीक्षा का आयोजन 31 जनवरी और 01 फरवरी, 2026 को किया जाएगा। 31 जनवरी को असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, अकाउंट ऑफिसर और जूनियर ट्रांसलेटर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा सुबह 9.30 बजे से लेकर सुबह 11.30 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। इसके साथ ही सुपरिटेंडेंट की परीक्षा 31 जनवरी को दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। इसके अलावा, 01 फरवरी, 2026 को जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा सुबह 9.30 बजे से लेकर सुबह 11.30 बजे तक संचालित की जानी है।
इतने पदों पर होगी भर्ती
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से ग्रुप-ए, बी और सी के कुल 124 पदों पर भर्ती की जाएगी।
परीक्षा पैटर्न
टियर-1 परीक्षा में उम्मीदवारों से करंट अफेयर्स, सामान्य जागरूकता, गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और कंप्यूटर आदि विषयों से 300 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कुल दो घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को टियर-2 परीक्षा और साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
परीक्षा में शामि होने के लिए एडमिट कार्ड भी जल्द ही जारी किया जाएगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें।
