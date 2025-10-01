MP NEET UG Counselling 2025: एमपी नीट यूजी मॉप-अप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, पूरा शेड्यूल यहां करें चेक

एमपी नीट यूजी मॉप अप राउंड काउंसिलिंग के लिए निदेशालय चिकित्सा शिक्षा (DME) की ओर से रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस स्टार्ट कर दी गई है जो 4 अक्टूबर तक जारी रहेगी। छात्र MBBS/BDS एडमिशन में प्रवेश के लिए तय तिथियों में पंजीकरण कर सकते हैं। MOP UP Round Allotment Result 11 अक्टूबर को जारी होगा।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। निदेशालय चिकित्सा शिक्षा (DME), मध्य प्रदेश की ओर से MBBS/BDS एडमिशन के लिए मॉप-अप राउंड काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। जिन छात्रों को अब तक हुई काउंसिलिंग में सीट प्राप्त नहीं हुई है या जो नए स्टूडेंट्स MBBS/ BDS पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं वे निर्धारित अंतिम तिथि 4 अक्टूबर तक पंजीकरण कर सकते हैं। मॉप अप राउंड के लिए नए स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं।

मॉप-अप राउंड काउंसिलिंग शेड्यूल एलिजिबल छात्रों के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की तिथि: 30 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025

रिवाइज्ड स्टेट मेरिट लिस्ट जारी होने की डेट: 7 अक्टूबर 2025

च्वाइस फिलिंग एवं च्वाइस लॉकिंग: 8 से 9 अक्टूबर 2025 तक

MOP UP Round Allotment Result जारी होने की डेट: 11 अक्टूबर 2025

संस्थान में रिपोर्टिंग/ डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन की डेट: 12 से 17 अक्टूबर 2025 कैसे करें रजिस्ट्रेशन एमपी नीट यूजी काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट dme.mponline.gov.in पर जाकर UG Counselling section सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद नए पेज पर स्टूडेंट्स कॉर्नर में जाकर लॉग इन डिटेल दर्ज करके छात्र सभी जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

MP NEET UG Counselling 2025 Registration (MOP UP Round) रिजल्ट 11 अक्टूबर को होगा जारी रजिस्ट्रेशन होने के बाद डीएमई की ओर से अलॉटमेंट रिजल्ट 11 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया जायेगा। जिन छात्रों को मॉप अप राउंड में सीट आवंटित की जाएगी उन्हें एडमिशन के लिए आवंटित संस्थान में रिपोर्ट कर दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में भाग लेना होगा। रिपोर्टिंग एवं एडमिशन की डेट 12 से 17 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है।