NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी राउंड 3 काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आज से, इस डेट तक च्वाइस फिलिंग, लॉकिंग का मौका
मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) की ओर से NEET UG Counselling 2025 Round-3 के लिए रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो रहे हैं। पहले दो राउंड में जो छात्र एडमिशन नहीं प्राप्त कर सके हैं वे तय तिथियों के अंदर आवेदन कर लें। रजिस्ट्रेशन च्वाइस फिलिंग लॉकिंग की लास्ट डेट 5 अक्टूबर 2025 निर्धारित है।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नीट यूजी राउंड 3 काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आज यानी 29 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो रही है। जो छात्र पहले दो चरणों की काउंसिलिंग में भाग ले चुके हैं और उन्हें सीट अलॉट नहीं हुई है अब वे 3rd राउंड की काउंसिलिंग के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 5 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर कर सकते हैं।
इन डेट्स में कर सकेंगे सीट च्वाइस फिलिंग/ लॉकिंग
नीट यूजी काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन के साथ ही स्टूडेंट्स को च्वाइस फिलिंग/ लॉकिंग करना होगा। सीट च्वाइस फिलिंग 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक एवं च्वाइस लॉकिंग 5 अक्टूबर तक की जा सकती है।
NEET UG Counselling 2025 Round-3 Dates
|रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की तिथि
|29 सितंबर 2025 (दोपहर 12 बजे से)
|रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि
|05 अक्टूबर 2025 (अपरान्ह 03 बजे तक)
|च्वाइस फिलिंग की डेट
|30 सितंबर से 05 अक्टूबर 2025 (रात्रि 11:55 PM तक)
|च्वाइस लॉकिंग की तिथि
|5 अक्टूबर 2025 (4 बजे से रात्रि 11:55 PM तक)
|राउंड 3 के लिए सीट प्रॉसेसिंग
|6 से 7 अक्टूबर 2025
|राउंड 3 रिजल्ट जारी होने की तिथि
|8 अक्टूबर 2025
|राउंड 3 रिपोर्टिंग की तिथि
|9 से 17 अक्टूबर 2025
ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
- नीट यूजी दूसरे राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- अब आवश्यक जानकारी को दर्ज करके अपने अकाउंट को लॉगिन करें।
- अकाउंट लॉगिन करने के बाद निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करके फॉर्म सबमिट करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
राउंड 3 काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए पात्रता
- नीट यूजी राउंड 2 काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन करने वाले स्टूडेंट्स जिन्हें सीट नहीं मिली है।
- वेरिफिकेशन के दौरान आपकी राउंड 1 सीट अगर रद्द कर दी गई।
- राउंड 2 में सीट आवंटित हुई, लेकिन अपग्रेड का विकल्प चुना।
- सीट आवंटित हुई, लेकिन शामिल नहीं हुए।
- निर्धारित समय के भीतर राउंड 2 सीट से इस्तीफा दे दिया।
अंतिम चरण की काउंसिलिंग 21 अक्टूबर से होगी स्टार्ट
राउंड 3 काउंसिलिंग पूरी होने के बाद स्ट्रे राउंड काउंसिलिंग का आयोजन किया जायेगा। इस राउंड के लिए स्टूडेंट्स 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन, च्वाइस फिलिंग/ लॉकिंग कर सकेंगे। इस राउंड के लिए सीट प्रॉसेसिंग 27 से 28 अक्टूबर तक एवं रिजल्ट 29 अक्टूबर 2025 को जारी किया जायेगा। जिन छात्रों को इस राउंड में सीट आवंटित होगी वे इसमें संस्थान में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक रिपोर्ट करके एडमिशन प्राप्त कर सकेंगे।
