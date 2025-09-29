NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी राउंड 3 काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आज से, इस डेट तक च्वाइस फिलिंग, लॉकिंग का मौका

मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) की ओर से NEET UG Counselling 2025 Round-3 के लिए रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो रहे हैं। पहले दो राउंड में जो छात्र एडमिशन नहीं प्राप्त कर सके हैं वे तय तिथियों के अंदर आवेदन कर लें। रजिस्ट्रेशन च्वाइस फिलिंग लॉकिंग की लास्ट डेट 5 अक्टूबर 2025 निर्धारित है।

नीट यूजी राउंड 3 काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आज यानी 29 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो रही है। जो छात्र पहले दो चरणों की काउंसिलिंग में भाग ले चुके हैं और उन्हें सीट अलॉट नहीं हुई है अब वे 3rd राउंड की काउंसिलिंग के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 5 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर कर सकते हैं।

इन डेट्स में कर सकेंगे सीट च्वाइस फिलिंग/ लॉकिंग नीट यूजी काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन के साथ ही स्टूडेंट्स को च्वाइस फिलिंग/ लॉकिंग करना होगा। सीट च्वाइस फिलिंग 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक एवं च्वाइस लॉकिंग 5 अक्टूबर तक की जा सकती है।

NEET UG Counselling 2025 Round-3 Dates रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की तिथि 29 सितंबर 2025 (दोपहर 12 बजे से) रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 05 अक्टूबर 2025 (अपरान्ह 03 बजे तक) च्वाइस फिलिंग की डेट 30 सितंबर से 05 अक्टूबर 2025 (रात्रि 11:55 PM तक) च्वाइस लॉकिंग की तिथि 5 अक्टूबर 2025 (4 बजे से रात्रि 11:55 PM तक) राउंड 3 के लिए सीट प्रॉसेसिंग 6 से 7 अक्टूबर 2025 राउंड 3 रिजल्ट जारी होने की तिथि 8 अक्टूबर 2025 राउंड 3 रिपोर्टिंग की तिथि 9 से 17 अक्टूबर 2025 ऐसे करें रजिस्ट्रेशन नीट यूजी दूसरे राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

अब आवश्यक जानकारी को दर्ज करके अपने अकाउंट को लॉगिन करें।

अकाउंट लॉगिन करने के बाद निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करके फॉर्म सबमिट करें।

फॉर्म सबमिट करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। NEET UG Round 2 Counselling 2025 Registration Link