MP Board Exam Date 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड 5th 8th टाइम टेबल जारी, डेट एवं सब्जेक्ट वाइज पूरा शेड्यूल करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश से कक्षा 5वीं और 8वीं में अध्ययनरत स्टूडेंट्स के लिए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे छात्रों एवं उनके अविभावकों की जानकारी के लिए बता दें कि 5th क्लास के लिए बोर्ड एग्जाम का आयोजन 20 फरवरी से 26 फरवरी 2026 तक एवं 8th क्लास की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 20 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी।

डेट एवं विषय के अनुसार पूरा टाइम टेबल करें चेक एमपी बोर्ड 5th एवं 8th क्लास का टाइम टेबल आप नीचे टेबल से चेक कर सकते हैं। यहां किस डेट में किस विषय की परीक्षा का आयोजन किया जायेगा उसकी पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है।