LIC AAO Admit Card 2025: एलआईसी एएओ, AE एडमिट कार्ड कब और कहां कर सकेंगे डाउनलोड, चेक करें डिटेल

एलआईसी एएओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 26 या 27 सितंबर को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। प्रीलिम एग्जाम देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 3 अक्टूबर को संपन्न होगा। जो अभ्यर्थी इसमें सफल होंगे उनको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा। मेंस एग्जाम 8 नवंबर को प्रस्तावित है।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एलआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) एवं असिस्टेंट इंजीनियर (AE) भर्ती 2025 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 3 अक्टूबर 2025 को करवाया जाना है। एग्जाम में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार है जो जल्द ही खत्म होने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नोटिफिकेशन में दी गई डिटेल के मुताबिक एग्जाम डेट से 7 दिन पूर्व आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जायेंगे। ऐसे में LIC AAO Hall Ticket 2025 26 या 27 सितंबर 2025 को जारी किये जायेंगे। कहां और कैसे कर सकेंगे डाउनलोड एलआईसी की ओर से एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जायेंगे। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे। एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद आवेदनकर्ता नीचे दी जा रही स्टेप्स को फॉलो कर आसानी से हॉल टिकट डाउनलोड कर पाएंगे-

एलआईसी एएओ एडमिट कार्ड जारी होते ही सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट licindia.in पर विजिट करना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर करियर में जाकर एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।

अब आपको लॉग इन डिटेल दर्ज करके सबमिट करनी होगी।

इसके बाद कॉल लेटर स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।

परीक्षा पैटर्न एलआईसी एएओ प्रीलिम एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों से बहुविकल्पीय प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जायेंगे जिसके लिए कुल 70 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र में रीजनिंग एबिलिटी से 35 सवाल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 सवाल और इंग्लिश लैंग्वेज (with special emphasis on grammar, vocabulary and comprehension) से 30 सवाल पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए कुल 60 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा।