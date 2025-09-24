Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    LIC AAO Admit Card 2025: एलआईसी एएओ, AE एडमिट कार्ड कब और कहां कर सकेंगे डाउनलोड, चेक करें डिटेल

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 12:43 PM (IST)

    एलआईसी एएओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 26 या 27 सितंबर को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। प्रीलिम एग्जाम देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 3 अक्टूबर को संपन्न होगा। जो अभ्यर्थी इसमें सफल होंगे उनको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा। मेंस एग्जाम 8 नवंबर को प्रस्तावित है।

    prefferd source google
    Hero Image
    LIC AAO Admit Card 2025 जल्द licindia.in पर होंगे जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एलआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) एवं असिस्टेंट इंजीनियर (AE) भर्ती 2025 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 3 अक्टूबर 2025 को करवाया जाना है। एग्जाम में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार है जो जल्द ही खत्म होने वाला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोटिफिकेशन में दी गई डिटेल के मुताबिक एग्जाम डेट से 7 दिन पूर्व आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जायेंगे। ऐसे में LIC AAO Hall Ticket 2025 26 या 27 सितंबर 2025 को जारी किये जायेंगे।

    कहां और कैसे कर सकेंगे डाउनलोड

    एलआईसी की ओर से एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जायेंगे। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे। एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद आवेदनकर्ता नीचे दी जा रही स्टेप्स को फॉलो कर आसानी से हॉल टिकट डाउनलोड कर पाएंगे-

    • एलआईसी एएओ एडमिट कार्ड जारी होते ही सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट licindia.in पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर करियर में जाकर एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपको लॉग इन डिटेल दर्ज करके सबमिट करनी होगी।
    • इसके बाद कॉल लेटर स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।

    परीक्षा पैटर्न

    एलआईसी एएओ प्रीलिम एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों से बहुविकल्पीय प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जायेंगे जिसके लिए कुल 70 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र में रीजनिंग एबिलिटी से 35 सवाल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 सवाल और इंग्लिश लैंग्वेज (with special emphasis on grammar, vocabulary and comprehension) से 30 सवाल पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए कुल 60 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा।

    सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए होंगे क्वालीफाई

    प्रीलिम एग्जाम होने के बाद अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित किया जायेगा। जो उम्मीदवार पहले चरण की परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे वे मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। मेंस एग्जाम का आयोजन 8 नवंबर 2025 को करवाया जायेगा। मुख्य परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को अंत में इंटरव्यू/ पर्सनैलिटी टेस्ट में शामिल होना होगा। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 841 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

    यह भी पढ़ें- RRB NTPC Vacancy 2025: आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी, 8875 पदों पर आवेदन जल्द होंगे स्टार्ट