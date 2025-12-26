KVS NVS Exam City Slip 2025: टीचिंग एवं नॉन टीचिंग पदों के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से KVS NVS Exam City Slip 2025 जारी कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने केंद्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के पदों पर आवेदन किया था। अब वे परीक्षा में शामिल होने के लिए एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सिटी स्लिप ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नबंर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।
ऐसे करें एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड
सीबीएसई की ओर से आज यानी 26 दिसंबर को KVS NVS Exam City Slip 2025 जारी कर दी गई है। ऐसे में उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
- एग्जाम स्टी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर एग्जाम सिटी स्लिप सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद एप्लीकेशन नबंर और पासवर्ड को दर्ज करें।
- लॉगिन डिटेल्स को भरने के बाद एग्जाम सिटी स्लिप आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन से शुरू होगी परीक्षा
टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 10 और 11 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9.30 बजे से लेकर 11.30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 2.30 बजे से लेकर 4.30 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा दो घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी।
इतने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के कुल 14,967 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें 9126 पद केंद्रीय विद्यालयों के लिए और 5841 पद नवोदय विद्यालयों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके साथ ही एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें।
