Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    JEE Mains 2026: जेईई मेन एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन इसी माह में होंगे स्टार्ट, पात्रता, फीस सहित अन्य डिटेल करें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:27 PM (IST)

    नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से अक्टूबर माह में कभी भी जेईई मेन एग्जाम के लिए आवेदन स्टार्ट किये जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते ही छात्र तय तिथियों में फॉर्म भर सकेंगे। जेईई मेन 2026 पहले सेशन की परीक्षा जनवरी 2026 में वहीं दूसरे सेशन का एग्जाम अप्रैल 2026 में आयोजित की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    JEE Mains 2026 के लिए जल्द स्टार्ट होंगे आवेदन।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE Main) 2026 की तैयारियों में लगे स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक पहले सेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर 2025 माह में स्टार्ट किये जायेंगे। ऐसे में उम्मीद है कि एनटीए की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर जल्द ही आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कहां और कैसे भर सकेंगे फॉर्म

    जेईई मेन एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर भरा जा सकेगा। अन्य किसी बीच प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन के साथ निर्धारित एप्लीकेशन फीस जमा करना अनिवार्य होगा, बिना फीस के फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

    रजिस्ट्रेशन फीस

    एग्जाम फॉर्म भरने के साथ ही अनरिजर्व श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को 1000 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। जनरल ओबीसी एवं जनरल ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को 900 रुपये अनरिजर्व, जनरल ओबीसी, जनरल ईडब्ल्यूएस श्रेणी की महिला उम्मीदवारों को 800 रुपये शुल्क जमा करना होगा। एससी/ एसटी/ ट्रांसजेंडर/ पीडब्ल्यूडी वर्ग के लिए आवेदन फीस 500 रुपये तय की गई है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

    योग्यता एवं मापदंड

    जेईई मेन एग्जाम में शामिल होने के लिए छात्रों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित (PCM) विषयों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जो छात्र 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं वे भी इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। परीक्षा में बैठने के लिए आयु सीमा का बंधन नहीं है।

    एनटीए ने डॉक्युमेंट तैयार करने की दी सलाह

    एनटीए की ओर से अभी हाल ही में सभी छात्रों को डॉक्युमेंट तैयार करने और उनको अपडेट करने की सलाह दी गई थी ताकी रजिस्ट्रेशन के समय होने वाली दिक्कतों से बचा जा सके। एनटीए के मुताबिक स्टूडेंट्स नीचे दिए जा रहे बिंदुओं के हिसाब से दस्तावेज अपडेट कर लें-

    • A- आधार कार्ड: आधार कार्ड सही नाम, जन्म तिथि (कक्षा 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार), नवीनतम फोटो, पता और पिता के नाम के साथ अपडेट किया जाना चाहिए।
    • B- यूडीआईडी ​​कार्ड (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए): यूडीआईडी ​​कार्ड वैध होना चाहिए, अपडेट किया जाना चाहिए और आवश्यकतानुसार नवीनीकृत किया जाना चाहिए।
    • C- श्रेणी प्रमाण पत्र: EWS/ SC/ ST/ OBC-NCL वर्ग के छात्र अपना कैटेगरी प्रमाण पत्र नया बनवा लें या अपडेट करवा लें।

    यह भी पढ़ें- JEE Main 2026: एनटीए ने जेईई मेन एग्जाम के लिए छात्रों को डॉक्युमेंट अपडेट करने की दी सलाह, आवेदन अक्टूबर में होंगे स्टार्ट