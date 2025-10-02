JEE Mains 2026: जेईई मेन एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन इसी माह में होंगे स्टार्ट, पात्रता, फीस सहित अन्य डिटेल करें चेक

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से अक्टूबर माह में कभी भी जेईई मेन एग्जाम के लिए आवेदन स्टार्ट किये जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते ही छात्र तय तिथियों में फॉर्म भर सकेंगे। जेईई मेन 2026 पहले सेशन की परीक्षा जनवरी 2026 में वहीं दूसरे सेशन का एग्जाम अप्रैल 2026 में आयोजित की जाएगी।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE Main) 2026 की तैयारियों में लगे स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक पहले सेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर 2025 माह में स्टार्ट किये जायेंगे। ऐसे में उम्मीद है कि एनटीए की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर जल्द ही आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है।

कहां और कैसे भर सकेंगे फॉर्म जेईई मेन एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर भरा जा सकेगा। अन्य किसी बीच प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन के साथ निर्धारित एप्लीकेशन फीस जमा करना अनिवार्य होगा, बिना फीस के फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

रजिस्ट्रेशन फीस एग्जाम फॉर्म भरने के साथ ही अनरिजर्व श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को 1000 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। जनरल ओबीसी एवं जनरल ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को 900 रुपये अनरिजर्व, जनरल ओबीसी, जनरल ईडब्ल्यूएस श्रेणी की महिला उम्मीदवारों को 800 रुपये शुल्क जमा करना होगा। एससी/ एसटी/ ट्रांसजेंडर/ पीडब्ल्यूडी वर्ग के लिए आवेदन फीस 500 रुपये तय की गई है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

योग्यता एवं मापदंड जेईई मेन एग्जाम में शामिल होने के लिए छात्रों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित (PCM) विषयों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जो छात्र 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं वे भी इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। परीक्षा में बैठने के लिए आयु सीमा का बंधन नहीं है।