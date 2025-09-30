JEE Main 2026: एनटीए ने जेईई मेन एग्जाम के लिए छात्रों को डॉक्युमेंट अपडेट करने की दी सलाह, आवेदन अक्टूबर में होंगे स्टार्ट
एनटीए की ओर से जेईई मेन 2026 एग्जाम के लिए तैयारियां स्टार्ट कर दी गई है। एनटीए की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर छात्रों को निर्देश दिया गया है कि वे रजिस्ट्रेशन के समय होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए अपने डॉक्युमेंट को अपडेट कर लें। पहले सेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर माह से स्टार्ट कर दिए जायेंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE Main) 2026 की तैयारियों में लगे स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जेईई मेन 2026 एग्जाम के लिए एडवाइजरी जारी की है। एनटीए की ओर से छात्रों को आधार कार्ड/ यूडीआईडी कार्ड/ कैटेगरी प्रमाण पत्र जैसे ईडब्ल्यूएस/ एससी/ एसटी/ ओबीसी-एनसीएल को अपडेट करने का दिशा-निर्देश दिया है।
स्टूडेंट्स किसी भी शिकायत या विसंगति से बचने के लिए इन चीजों में कर लें सुधार
- A- आधार कार्ड: आधार कार्ड सही नाम, जन्म तिथि (कक्षा 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार), नवीनतम फोटो, पता और पिता के नाम के साथ अपडेट किया जाना चाहिए।
- B- यूडीआईडी कार्ड (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए): यूडीआईडी कार्ड वैध होना चाहिए, अपडेट किया जाना चाहिए और आवश्यकतानुसार नवीनीकृत किया जाना चाहिए।
- C- श्रेणी प्रमाण पत्र: EWS/ SC/ ST/ OBC-NCL वर्ग के छात्र अपना कैटेगरी प्रमाण पत्र नया बनवा लें या अपडेट करवा लें।
आवेदन अगले महीने से होंगे स्टार्ट
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक जेईई मेन 2026 एग्जाम का आयोजन दो सेशन में आयोजित करवाया जायेगा। पहले सेशन की परीक्षा जनवरी 2026 में वहीं दूसरे सेशन का एग्जाम अप्रैल 2026 में संपन्न करवाया जायेगा। पहले सेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर 2025 माह में स्टार्ट कर दिए जायेंगे।
इस तरीके से भर सकेंगे फॉर्म
- जेईई मेंस 2026 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको LATEST NEWS में Online Application Form for JEE (Main) – 2026 Session-1 पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल, फोटोग्राफ एवं सिग्नेचर आदि अपलोड करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।
- अंत में निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
जेईई मेन एग्जाम से इन प्रोग्राम्स में मिलेगा प्रवेश
जेईई मेन पेपर 1 के माध्यम से छात्रों को अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम (बीई/ बीटेक) में प्रवेश ले सकेंगे वहीं पेपर 2 के माध्यम से छात्र बीआर्क एवं बी प्लानिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। प्रवेश देश के एनआईटी, आईआईटी/ देश की टॉप यूनिवर्सिटी/ संस्थानों में रैंक के अनुसार प्रदान किया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए छात्रों को समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।