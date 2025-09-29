मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत पढ़ाई का पूरा खर्च उठाती है एमपी सरकार, पात्रता व अन्य डिटेल यहां करें चेक

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मेधावी छात्र जो इंजीनियरिंग मेडिकल लॉ मैनेजमेंट और उच्च शिक्षा के अन्य पेशेवर कोर्स कर रहे हैं उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने के लिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना चला रही है। ऐसे में अगर छात्र ने नीट में निर्धारित रैंक या 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त किये तो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं।

करियर डेस्क, नई दिल्ली। मध्यप्रदेश सरकार योग्य और प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) चला रही है। इस योजना के अंतर्गत जिन स्टूडेंट्स ने 12वीं में अच्छे नंबर हासिल किए हैं और राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में चयनित हुए हैं, उन्हें स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए सरकारी सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ उठाकर वे देश के चुनिंदा उच्च शिक्षण संस्थानों में बिना फीस की चिंता के पढ़ सकते हैं। फीस का पूरा खर्च राज्य सरकार की ओर से सीधे कॉलेज में भेज दी जाएगी।

क्या है योजना यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही है है। इसमें प्रदेश के मेधावी छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट और उच्च शिक्षा के अन्य पेशेवर कोर्स की पूरी फीस सरकार देती है। क्या है इस योजना के लिए योग्यता इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जेईई (मेन) में 1.50 लाख रैंक अनिवार्य है।

छात्र या छात्रा का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

12वीं की परीक्षा में एमपी बोर्ड से कम से कम 75% या सीबीएससी सहित अन्य बोर्ड से 85% अंक होना जरूरी है।

परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इस योजना का कहां मिलेगा लाभ आईआईटी, एनआईटी, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटी, आसइर जैसे संस्थानों के अलावा मप्र के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों में, जहां तकनीकी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ और मैनेजमेंट सहित सामान्य कोर्स के लिए इस योजना का लाभ मिलेगा।

मेडिकल के लिए नीट में 1.50 लाख रैंक अनिवार्य तभी इसका लाभ उठाया जा सकेगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए सरकार पूरा लोन प्रदान करेगी। कोर्स पूरा होने के बाद अगर छात्र ग्रामीण क्षेत्र में तय कार्यकाल की सेवा पूरी करेगा तो उसे लोन नहीं चुकाना होता है।