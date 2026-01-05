Language
    JEE Mains 2026: जेईई मेन सेशन 1 एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप कभी भी हो सकती है जारी, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 02:41 PM (IST)

    राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से जेईई मेन एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप (NTA JEE Main City Slip) कभी भी जारी की जा सकती है। सिटी स्लिप जारी होते ...और पढ़ें

    NTA JEE Main City Slip 2026

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ज्वाइंट एंट्रेस एग्जामिनेशन (मेन) 2026 सेशन 1 के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से एग्जाम सिटी स्लिप (JEE Main Exam City slip) कभी भी जारी की जा सकती है। सिटी इंटीमेशन स्लिप द्वारा छात्र अपने परीक्षा शहर की जानकारी हासिल करके पूर्व यात्रा की तैयारी कर पाएंगे।
    सिटी स्लिप ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर उपलब्ध करवाई जाएगी जहां से स्टूडेंट्स लॉग इन डिटेल दर्ज कर इसे प्राप्त कर सकेंगे।

    परीक्षा तिथि एवं शिफ्ट टाइमिंग

    एनटीए की ओर से जेईई मेन सेशन 1 का एग्जाम 21 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित होगी। पहली पाली का एग्जाम सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरी पाली की परीक्षा अपरान्ह 3 बजे से शाम 6 बजे तक संपन्न होगी।

    सिटी स्लिप डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • स्टेप 1: जेईई मेन सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर विजिट करना होगा।
    • स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर LATEST NEWS में जाकर एग्जाम सिटी स्लिप लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • स्टेप 3: इसके बाद नए पेज पर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एवं दिया गया कोड भरकर सबमिट करना होगा।
    • स्टेप 4: अब सिटी इंटीमेशन स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।

    अभ्यर्थी ध्यान रखें कि सिटी स्लिप का उपयोग एडमिट कार्ड के रूप में नहीं किया जा सकता है। यह केवल परीक्षा शहर की जानकारी हासिल करके पूर्व यात्रा की तैयारी के लिए जारी की जाती है।

    JEE Main City Slip

    एडमिट कार्ड इस डेट में होंगे जारी

    एनटीए की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक जेईई मेन एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 3 या 4 दिन पूर्व डाउनलोड के लिए जारी किये जायेंगे। ऐसे में अनुमान है की प्रवेश पत्र 17 या 18 जनवरी 2026 को जारी किये जायेंगे।
    उम्मीदवार जब भी परीक्षा केंद्र पर जाएं तो एडमिट कार्ड की प्रति के साथ एक वैलिड पहचान पत्र (आधार कार्ड/ पैन कार्ड/ वोटर आईडी कार्ड/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस) साथ लेकर जाएं ताकी आपका वेरिफिकेशन हो सके। बिना आईडी और प्रवेश पत्र के आपको परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी।

