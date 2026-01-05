Exam Calendar: इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिजाइनिंग सहित कई एंट्रेस टेस्ट के लिए इस माह लिए जाएंगे आवेदन, पढ़ें डिटेल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नया साल स्टूडेंट्स के लिए नया सत्र लेकर आया है। जो भी छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिजाइन, फार्मेसी और मैनेजमेंट से संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाह रहे हैं उनके लिए जनवरी का माह बेहद अहम है। इस महीने में कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाओं के रजिस्ट्रेशन शुरू होते हैं।

अगर आप भी विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यह पेज बेहद उपयोगी है। आप यहां से जनवरी में जिन परीक्षाओं के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं या स्टार्ट होने वाले हैं उसकी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।

एग्जाम वाइज टाइम टेबल यहां करें प्राप्त CUET UG 2026: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (CUET UG 2026) के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। जो भी छात्र देशभर के संस्थानों में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आवेदन करना चाहते हैं वे तय तिथियों में फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 11 से 31 मई 2026 तक करवाया जायेगा।

NEET UG 2026: नीट यूजी का आयोजन प्रतिवर्ष नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA)द्वारा करवाया जाता है। इस परीक्षा के माध्यम से छात्रों को MBBS और BDS में एडमिशन प्रदान किया जाता है। नीट यूजी परीक्षा के लिए सिलेबस जारी हो चुका है ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। आपको बता दें कि पिछले साल परीक्षा 4 मई को हुई थी और आवेदन जनवरी अंत में शुरू हुए थे।

JEE Mains Session 2 जेईई मेन के सेशन-2 एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया जनवरी के आखिरी सप्ताह में शुरू की जाएगी। आवेदन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा लिए जायेंगे। सेशन 2 परीक्षा का आयोजन 2 से 9 अप्रैल 2026 तक करवाया जायेगा।

BITSAT इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से BITS पिलानी, गोवा और हैदराबाद कैंपस में यूजी कोर्स में दाखिला मिलता है। BITSAT की आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर से चल रही है। सेशन-1 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 16 मार्च है। वहीं सेशन-2 के लिए आवेदन 20 अप्रैल से 2 मई तक लिए जायेंगे।

MHT CET महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिला होता है। जेईई मेन की तरह इस परीक्षा का आयोजन भी साल में दो बार करवाया जाता है। पहला सेशन अप्रैल में और दूसरा मई में करवाया जायेगा। महाराष्ट्र के कॉलेजों में प्रवेश के लिए परीक्षा अनिवार्य है। इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन इस माह में शुरू होने की उम्मीद है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 जनवरी तक जारी रहेगी। 7 से 10 जनवरी तक 5,000 रुपए लेट फीस के साथ आवेदन किया जा सकेगा। परीक्षा फरवरी में होगी। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (VITEEE) इस परीक्षा के माध्यम से VIT यूनिवर्सिटी में बीटेक कोर्स में दाखिला होता है। इस एंट्रेस एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 मार्च निर्धारित है। परीक्षा 28 अप्रैल से 3 मई तक आयोजित की जाएगी।