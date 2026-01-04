CUET UG 2026 Registration: सीयूईटी यूजी एग्जाम के लिए स्वयं कर सकते हैं अप्लाई, रजिस्ट्रेशन की स्टेप्स फीस सहित अन्य डिटेल करें चेक
सीयूईटी यूजी 2026 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गये हैं जो 31 जनवरी तक जारी रहेंगे। छात्र तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (CUET UG 2026) के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो भी छात्र देशभर के संस्थानो में यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।
इन डेट्स में रहेगा फॉर्म में करेक्शन का मौका
एप्लीकेशन प्रॉसेस संपन्न होने के बाद एनटीए की ओर से 2 से 4 फरवरी 2026 तक करेक्शन विंडो ओपन कर दी जाएगी। इसके बाद जिन छात्रों से फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाएगी वे तय तिथि के अंतर्गत उसमें संशोधन कर पाएंगे।
एग्जाम डेट
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से सीयूईटी एग्जाम का आयोजन 13 भाषाओं असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू में करवाया जायेगा। एग्जाम 11 से 31 मई 2026 तक आयोजित होगा।
स्वयं भर सकते हैं फॉर्म
इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र स्वयं ही घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। इससे आप कैफे के अतिरिक्त चार्ज से भी बच जायेंगे। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन की स्टेप्स एवं लिंक नीचे उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- CUET UG 2026 Application Form भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- होम पेज पर LATEST NEWS में Registration for CUET(UG)-2026 is LIVE! पर क्लिक करें।
- इसके बाद पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण करना होगा।
- अब लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
- अंत में निर्धारित शुल्क जमा करें और पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
आवेदन फीस
सीयूईटी यूजी एग्जाम में शामिल होने के लिए जो छात्र 3 विषय के लिए आवेदन करेंगे और जनरल श्रेणी से होंगे उन्हें 1000 रुपये जमा करना होगा। ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 900 रुपये एवं एससी/ एसटी/ पीएच के लिए 800 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। तीन सब्जेक्ट के बाद एडिशनल सब्जेक्ट एड करने पर प्रति विषय जनरल श्रेणी को 400 रुपये, ईडब्ल्यूएस/ ओबीसी को 375 रुपये और एससी/ एसटी/ पीएच वर्ग को 350 रुपये का भुगतान करना होगा। देश के बाहर के सेंटर्स के लिए छात्रों को एप्लीकेशन फीस 4500 रुपये और प्रति विषय एड करने पर 1800 रुपये का भुगतान करना होगा।
