CUET UG 2026 Registration: सीयूईटी यूजी एग्जाम के लिए स्वयं कर सकते हैं अप्लाई, रजिस्ट्रेशन की स्टेप्स फीस सहित अन्य डिटेल करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (CUET UG 2026) के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो भी छात्र देशभर के संस्थानो में यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।

इन डेट्स में रहेगा फॉर्म में करेक्शन का मौका एप्लीकेशन प्रॉसेस संपन्न होने के बाद एनटीए की ओर से 2 से 4 फरवरी 2026 तक करेक्शन विंडो ओपन कर दी जाएगी। इसके बाद जिन छात्रों से फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाएगी वे तय तिथि के अंतर्गत उसमें संशोधन कर पाएंगे।

एग्जाम डेट राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से सीयूईटी एग्जाम का आयोजन 13 भाषाओं असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू में करवाया जायेगा। एग्जाम 11 से 31 मई 2026 तक आयोजित होगा।

स्वयं भर सकते हैं फॉर्म इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र स्वयं ही घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। इससे आप कैफे के अतिरिक्त चार्ज से भी बच जायेंगे। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन की स्टेप्स एवं लिंक नीचे उपलब्ध करवाया जा रहा है।