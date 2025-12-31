Language
    JEE Main City Slip 2026: जेईई मेन एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप कब और कहां होगी उपलब्ध, पढ़ें डिटेल

    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:07 AM (IST)

    राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से जनवरी के प्रथम सप्ताह में सिटी स्लिप (JEE Main Exam City Intimation Slip) डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दी जाएगी। ...और पढ़ें

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ज्वाइंट एंट्रेस एग्जामिनेशन (मेन) 2026 सेशन 1 के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जल्द ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाई जा सकती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जारी ब्रोशर के मुताबिक जनवरी 2026 के पहले वीक में सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी जाएगी। परीक्षा शहर की डिटेल के लिए सिटी स्लिप ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in उपलब्ध होगी जहां से स्टूडेंट्स लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे।

    कब होना है एग्जाम?

    राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की ओर से जेईई मेन सेशन 1 का एग्जाम 21 से 30 जनवरी 2026 तक देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा।

    सिटी स्लिप इन स्टेप्स से कर पाएंगे डाउनलोड

    • जेईई मेन एग्जाम सिटी स्लिप जारी होते ही सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर LATEST NEWS में जाकर एग्जाम सिटी स्लिप लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपको अगले पेज पर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एवं दिया गया कोड भरकर सबमिट करना होगा।
    • इसके बाद सिटी इंटीमेशन स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।
    एडमिट कार्ड इस डेट को होंगे उपलब्ध

    एनटीए की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जेईई मेन एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 3 से 4 दिन पूर्व जारी होंगे। ऐसे में अनुमान है प्रवेश पत्र 17 या 18 जनवरी 2026 को उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। सभी छात्र ध्यान रखें कि एग्जाम सिटी स्लिप का उपयोग केवल परीक्षा शहर की जानकारी के लिए किया जा सकता है। केंद्र पर एडमिट कार्ड एवं एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लेकर जाना होगा।

    दो शिफ्ट में होगी परीक्षा

    पिछले पैटर्न के मुताबिक एनटीए की ओर से परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा अपरान्ह 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जाएगी। एग्जाम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए छात्रों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।

