JEE Advanced 2026: जेईई एडवांस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन इस डेट से होंगे स्टार्ट, आईआईटी रुड़की ने जारी किया शेड्यूल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। जेईई एडवांस 2026 एग्जाम में भाग लेने की सोच रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। आईआईटी रुड़की की ओर से जेईई एडवांस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन डेट्स को घोषित कर दिया गया है। आवेदन तिथियों की जानकारी IIT Roorkee की ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर दी गई है। वेबसाइट पर दी गई डिटेल के मुताबिक जेईई एडवांस 2026 परीक्षा का आयोजन 17 मई 2026 दिन रविवार को करवाया जायेगा।

इन डेट्स में कर सकेंगे अप्लाई आईआईटी रुड़की की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक जेईई एडवांस के लिए फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स एवं OCI/PIO (F) अभ्यर्थियों के लिए आवेदन 6 अप्रैल से शुरू होंगे। जेईई मेन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए एडवांस के लिए आवेदन 23 अप्रैल से शुरू होकर 2 मई 2026 तक लिए जायेंगे। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 4 मई 2026 निर्धारित है।