JEE Advanced 2026 Syllabus: जेईई एडवांस एग्जाम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का नया सिलेबस जारी, PDF करें डाउनलोड
जेईई एडवांस एग्जाम की तैयारियों के लिए तीनों ही सब्जेक्ट (फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं मैथमेटिक्स) का सिलेबस जारी कर दिया गया है। छात्र सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। जेईई एडवांस 2026 एग्जाम की तैयारियों में लगे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। परीक्षा की तैयारियों के लिए आईआईटी रुड़की की ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर छात्रों के लिए तीनों ही सब्जेक्ट (फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं मैथमेटिक्स) के लिए सिलेबस (Syllabus) जारी कर दिया गया है। छात्र जेईई एडवांस सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट के साथ ही इस पेज पर दिए डायरेक्ट PDF लिंक पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं।
सिलेबस के अनुसार तैयारियां कर दें तेज
इस एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्र अब सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। सिलेबस से तैयारी करने से आप फालतू की चीजें पढ़ने से बचेंगे जिससे आपके समय की बचत होगी। इसका उपयोग आप अन्य चीजों की तैयारी के लिए कर पाएंगे।
एग्जाम डेट पहले ही हो चुकी घोषित
वर्ष 2026 के लिए JEE Advanced Exam का आयोजन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (IIT Roorkee) द्वारा करवाया जायेगा। आईआईटी रुड़की की ओर से परीक्षा के लिए एग्जाम डेट की घोषणा पहले ही कर दी गई है। जेईई एडवांस एग्जाम का आयोजन 17 मई 2026 दिन रविवार को करवाया जायेगा।
JEE Advanced 2026 Syllabus PDF Link
कौन ले सकता है जेईई एडवांस एग्जाम में भाग
आपको बता दें कि जेईई एडवांस एग्जाम में टॉप ढाई लाख रैंक वाले छात्र छात्राएं भाग ले पाएंगे। जेईई मेन एग्जाम का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा करवाया जाता है।
जेईई मेन सेशन 1 व सेशन 2 एग्जाम के लिए डेट्स
एनटीए की ओर से जेईई मेन सेशन 1 व 2 के लिए एग्जाम डेट पहले ही घोषित की जा चुकी है। जेईई मेन सेशन 1 की परीक्षा का आयोजन 21 से 30 जनवरी 2026 तक एवं दूसरे सेशन की परीक्षा 1 से 9 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएगी।
एप्लीकेशन प्रॉसेस एवं फीस
जेईई एडवांस एग्जाम के लिए आवेदन जल्द ही स्टार्ट किये जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डेट्स की घोषणा ऑफिशियल वेबसाइट पर होगी। इसके बाद इच्छुक एवं योग्य छात्र तय तिथियों के अंदर फॉर्म भर पाएंगे। आवेदन के साथ ही छात्रों को कैटेगरी के अनुसार निर्धारित एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। फॉर्म भरने के साथ सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों, एससी, एसटी और पीडब्लूडी को 1600 रुपये का शुल्क देना होगा। इसके अलावा अन्य सभी अभ्यर्थियों को 3200 रुपये फीस का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा।
