Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    JEE Advanced 2026: जेईई एडवांस एग्जाम डेट घोषित, IIT रुड़की इस डेट में आयोजित करेगा परीक्षा

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 10:56 AM (IST)

    जेईई एडवांस 2026 एग्जाम का आयोजन आईआईटी रुड़की की ओर से 17 मई को करवाया जायेगा। जो छात्र छात्राएं जेईई मेन एग्जाम में टॉप 2.5 लाख रैंक प्राप्त करेंगे व ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    JEE Advanced 2026 परीक्षा 17 मई को होगी आयोजित।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। जेईई एडवांस की तैयारियों में लगे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। वर्ष 2026 के लिए JEE Advanced Exam का आयोजन इस बार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (IIT Roorkee) द्वारा किया जायेगा। आईआईटी की ओर से अब इस परीक्षा के लिए तिथि की घोषणा भी कर दी गई है। वेबसाइट पर दी गई डिटेल के मुताबिक जेईई एडवांस 2026 परीक्षा का आयोजन 17 मई 2026 दिन रविवार को करवाया जायेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जेईई मेन में टॉप 2.5 लाख रैंक वाले ले सकेंगे भाग

    आपको बता दें कि जेईई एडवांस एग्जाम में टॉप ढाई लाख रैंक वाले छात्र छात्राएं भाग ले पाएंगे। जेईई मेन एग्जाम का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा करवाया जाता है। एनटीए की ओर से एग्जाम डेट पहले ही घोषित की जा चुकी है। जेईई मेन सेशन 1 की परीक्षा का आयोजन 21 से 30 जनवरी 2026 तक एवं दूसरे सेशन की परीक्षा 1 से 9 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएगी।
    प्रवेश परीक्षा में दो पेपर शामिल होंगे- पेपर 1 और पेपर 2। प्रश्न पत्र हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 3 घंटे का समय दिया जाता है। पेपर 1 सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा वहीं पेपर 2 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा।

    JEE Advanced 2026 exam date

    आवेदन डेट्स जल्द होंगी घोषित

    आईआईटी रुड़की की ओर से जेईई एडवांस 2026 के लिए वेबसाइट लॉन्च करने के साथ एग्जाम डेट की घोषणा कर दी गई है। जल्द ही इस परीक्षा के लिए आवेदन की तिथियों को घोषित कर दिया जायेगा। आवेदन डेट्स आते ही स्टूडेंट्स तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर पाएंगे।

    आवेदन के साथ ही छात्रों को कैटेगरी के अनुसार निर्धारित एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। फीस जमा करना आवश्यक होगा तभी आपका फॉर्म स्वीकार किया जायेगा। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाली सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों, एससी, एसटी और पीडब्लूडी को 1600 रुपये का शुल्क देना होगा। इसके अलावा अन्य सभी अभ्यर्थियों को 3200 रुपये फीस का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा।

    यह भी पढ़ें- 'Parasocial' Cambridge Word 2025: कैम्ब्रिज ने अपनी डिक्शनरी में शामिल किया Parasocial वर्ड, यहां देखें इस शब्द के मायने