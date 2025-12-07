JEE Advanced 2026: जेईई एडवांस एग्जाम डेट घोषित, IIT रुड़की इस डेट में आयोजित करेगा परीक्षा
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। जेईई एडवांस की तैयारियों में लगे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। वर्ष 2026 के लिए JEE Advanced Exam का आयोजन इस बार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (IIT Roorkee) द्वारा किया जायेगा। आईआईटी की ओर से अब इस परीक्षा के लिए तिथि की घोषणा भी कर दी गई है। वेबसाइट पर दी गई डिटेल के मुताबिक जेईई एडवांस 2026 परीक्षा का आयोजन 17 मई 2026 दिन रविवार को करवाया जायेगा।
जेईई मेन में टॉप 2.5 लाख रैंक वाले ले सकेंगे भाग
आपको बता दें कि जेईई एडवांस एग्जाम में टॉप ढाई लाख रैंक वाले छात्र छात्राएं भाग ले पाएंगे। जेईई मेन एग्जाम का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा करवाया जाता है। एनटीए की ओर से एग्जाम डेट पहले ही घोषित की जा चुकी है। जेईई मेन सेशन 1 की परीक्षा का आयोजन 21 से 30 जनवरी 2026 तक एवं दूसरे सेशन की परीक्षा 1 से 9 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएगी।
प्रवेश परीक्षा में दो पेपर शामिल होंगे- पेपर 1 और पेपर 2। प्रश्न पत्र हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 3 घंटे का समय दिया जाता है। पेपर 1 सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा वहीं पेपर 2 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा।
आवेदन डेट्स जल्द होंगी घोषित
आईआईटी रुड़की की ओर से जेईई एडवांस 2026 के लिए वेबसाइट लॉन्च करने के साथ एग्जाम डेट की घोषणा कर दी गई है। जल्द ही इस परीक्षा के लिए आवेदन की तिथियों को घोषित कर दिया जायेगा। आवेदन डेट्स आते ही स्टूडेंट्स तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर पाएंगे।
आवेदन के साथ ही छात्रों को कैटेगरी के अनुसार निर्धारित एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। फीस जमा करना आवश्यक होगा तभी आपका फॉर्म स्वीकार किया जायेगा। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाली सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों, एससी, एसटी और पीडब्लूडी को 1600 रुपये का शुल्क देना होगा। इसके अलावा अन्य सभी अभ्यर्थियों को 3200 रुपये फीस का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा।
