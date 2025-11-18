'Parasocial' Cambridge Word 2025: कैम्ब्रिज ने अपनी डिक्शनरी में शामिल किया Parasocial वर्ड, यहां देखें इस शब्द के मायने

करियर डेस्क, नई दिल्ली: क्या आप भी बड़े सितारों जैसे टेलर स्विफ्ट, सलमान खान या जस्टिन बीबर जैसी हस्तियों के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, भले ही आपने उन्हें अपने जीवन में कभी देखा न हो। लेकिन अगर आप उनके काम और उनकी कला से भावनात्मकत रूप से जुड़ जाते हैं, तो आपका व्यवहार 'पैरासोशल' है। दरअसल कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने "पैरासोशल" वर्ड को अपना 'वर्ड ऑफ द ईयर' घोषित किया है। यह शब्द मशहूर हस्तियों या प्रभावशाली लोगों से बनाए गए एकतरफा रिश्तों को दर्शाता है। जहां आप केवल कल्पना के आधार पर ही उनसे जुड़ जाते हैं। अगर आपका व्यवहार भी ऐसा ही है, तो यह शब्द आप पर बिल्कुल सटिक बैठता है। चलिये जानते हैं, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा शुरू किए इस शब्द के असल मायने क्या है।

आखिर क्यों चुना इस शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी की ओर से यह बताया गया है कि आजकल लोग अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। साथ ही उनके जीवन की हर छोटी से बड़ी अपेडट को देखकर उन्हें अपना करीबी या कहे परिवार समझ लेते हैं, जिसके कारण वे उनसे एकतरफा रिश्ता बना लेते हैं। सोशल मीडिया में लोगों के इसी जुनून को देखते हुए कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरासोशल शब्द को 'वर्ड ऑफ द ईयर' घोषित किया है।

पैरासोशल शब्द का अर्थ कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा शुरू किए गए 'पैरासोशल' शब्द एकतरफा रिश्तों को दर्शाता है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी के साथ जुड़ाव महसूस करता है। साथ ही उनके जीवन से बहुत ज्यादा प्रभावित भी होता है।