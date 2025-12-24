IBPS RRB PO Prelims ScoreCard 2025: आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रारंभिक परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी, यहां ibps.in से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) की ओर IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे। अब वे आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख व डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार परीक्षा में प्राप्त अंकों की जानकारी देख सकते हैं। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि का उपयोग करना होगा।

उम्मीदवारों के पास स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का 31 दिसंबर तक का समय है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले अपना स्कोरकार्ड अवश्य डाउनलोड कर लें। IBPS RRB PO Prelims ScoreCard 2025 : ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड आईबीपीएस की ओर से IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा का स्कोरकार्ड आज यानी 24 दिसंबर को जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।